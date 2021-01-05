RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61696170617161726173>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:35

Мэр не отвечает за пробки (с) Может я и зря заблочил Конга - достойный юмор! А еще Зеленского клоуном называл...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9021
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 3919 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:40

  airmax78 написав:Какие же вы "коренные" нелюдимые.


коренной никогда не назовет себя "киевским"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8194
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:41

  airmax78 написав:У Вано, надеюсь, не шипованная резина?


Ты хочешь на меня списать киевские дороги? Или на народ ездящий на шипах?
Это они за год после ремонта порвали Приречную трещинами? Это от них на свежеотремонтированной набережной люки стали ниже полотна дороги? А освещение в тонельчике на почтовой когда будет, к следующему мэрству?
Хотя о чем это я. Это же не кличко делал эти метры дороги. Он просто СТРОИТЕЛЬ :mrgreen: Косячат другие. И пилят.
vano80
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:42

vano80
а вано за кого голосовал на выборах мэра?
за гепу?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8194
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:44

  airmax78 написав:Шикарная статья. Такое ощущение, что ее чат-бот сгенерировал.


Это цифры Портала открытых данных. И, честно говоря, они вызывают больше доверия, чем "причесанные" руками рылов. А художественное оформление статьи - то такое...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9021
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1746 раз.
Подякували: 3919 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:50

  kingkongovets написав:vano80
а вано за кого голосовал на выборах мэра?
за гепу?


За притулу, писал об этом.
И что?
Ну можешь рассказать как гепа воровал и пилил, а кличко ни-ни.
Киев же место святое, намоленное :mrgreen:
Конг, ну серьезно, ты человек знающий, расскажи сколько стоит в городе парк обустроить, площадку построить, сколько занести надо за подряд?
Мыкытась он молчит, ну ты же анонимно можешь, чего бояться?
vano80
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:58

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:vano80
а вано за кого голосовал на выборах мэра?
за гепу?


За притулу, писал об этом.
И что?
Ну можешь рассказать как гепа воровал и пилил, а кличко ни-ни.
Киев же место святое, намоленное :mrgreen:
Конг, ну серьезно, ты человек знающий, расскажи сколько стоит в городе парк обустроить, площадку построить, сколько занести надо за подряд?
Мыкытась он молчит, ну ты же анонимно можешь, чего бояться?


а что, есть факты как кличко пилил? ты уже заяву накатал в набу или прокуратуру? там этого тока и ждут
а насчет парка ты с какой целью интересуешься?
кстати на след год запланирован капремонт крещатика и героев сталинграда - ты туда хотел свое жало всунуть? ну так юзай прозоро, епт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8194
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:00

:|
  vano80 написав:
  airmax78 написав:У Вано, надеюсь, не шипованная резина?


Ты хочешь на меня списать киевские дороги? Или на народ ездящий на шипах?
Это они за год после ремонта порвали Приречную трещинами? Это от них на свежеотремонтированной набережной люки стали ниже полотна дороги? А освещение в тонельчике на почтовой когда будет, к следующему мэрству?
Хотя о чем это я. Это же не кличко делал эти метры дороги. Он просто СТРОИТЕЛЬ :mrgreen: Косячат другие. И пилят.

Народ ездящий на шипах в стране, где снега не было уже несколько лет, таки сильно портит дороги. Но при этом не забывает обкладывать их куями. Как и водилы фур, которые одновременно едут с перевесом или протестуют, когда их в 30 градусов в город не пускают.
airmax78
 
Повідомлень: 37247
З нами з: 25.10.12
Подякував: 900 раз.
Подякували: 4459 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:05

Вот это бы притула тут порядок навёл, ух железной рукой.
Это полный пздц. Там же голосовать не за кого было..
hume
 
Повідомлень: 7097
З нами з: 27.12.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 23:15

отремонтированная арсенальная площадь
#кличкопилит

https://www.facebook.com/groups/CityRev ... 837838020/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8194
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61696170617161726173>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bober і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1968, 1969, 1970
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19691 3334290
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 18:09
Trast
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234352
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20613
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.