Додано: Суб 09 січ, 2021 23:43

airmax78 написав: artlife написав: барабашов написав: kingkongovets

Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей? Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей?

Именно в этом подъезде есть мадам-лэндлорд с несколькими квартирами под аренду. Когда-то там был на экскурсии. Миллион это даже для этих сталинок аномалия. Покликайте на карту flatfy.ua и +/- поймете уровень цен. То есть, метр там всего где-то в 2-3 раза дороже гетто на пустырях. Именно в этом подъезде есть мадам-лэндлорд с несколькими квартирами под аренду. Когда-то там был на экскурсии. Миллион это даже для этих сталинок аномалия. Покликайте на карту flatfy.ua и +/- поймете уровень цен. То есть, метр там всего где-то в 2-3 раза дороже гетто на пустырях.

Там уникальная квартира. С террасой, при чем не вильнолюдской, а предусмотренной проектом дома, что само по себе уникально. Там уникальная квартира. С террасой, при чем не вильнолюдской, а предусмотренной проектом дома, что само по себе уникально.

То есть, из-за террасы эта квартира стоит тысяч на 500 больше, чем средний имеющийся на сегодня уровень цен по этим домам? Ладно, если бы эта терраса выходила, например, на парк, Генеральский дворик или на красивую перспективу улицы. А так, она выходит на торец следующего дома с такими же террасами, окна в окна. Двора у этого дома практически нету. Подъезд так себе. То есть, довольно много фундаментальных минусов, при большом количестве плюсов (качество фасада, тихая улица) и уникальных характеристик. Но никак не на эту цену.