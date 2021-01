Додано: Суб 09 січ, 2021 23:30

vano80 написав: kingkongovets написав: а что, есть факты как кличко пилил? ты уже заяву накатал в набу или прокуратуру? там этого тока и ждут

а насчет парка ты с какой целью интересуешься?

а что, есть факты как кличко пилил? ты уже заяву накатал в набу или прокуратуру? там этого тока и ждут

а насчет парка ты с какой целью интересуешься?

кстати на след год запланирован капремонт крещатика и героев сталинграда - ты туда хотел свое жало всунуть? ну так юзай прозоро, епт



Вы однообразны. Гепа вор и без фактов. Боксер не ворует - просто бюджеты строек ростут непомерно, но он же не виноват.

Вы однообразны. Гепа вор и без фактов. Боксер не ворует - просто бюджеты строек ростут непомерно, но он же не виноват.

Обещания мы слышали разные, и окружная до конца года, и подольський.



однообразен как раз вано, бездоказательно и неприцельно набрасывающий по площадям в стиле "это и так все знают"

обычно так ведут себя недалекие мутные деляги, уверенные шо дето шото можно урвать, если кому то шо то дать, но толком не знающие шо, кому и скока

палишься, вано, выдаешь свой менталитет с потрохами



однообразен как раз вано, бездоказательно и неприцельно набрасывающий по площадям в стиле "это и так все знают"

обычно так ведут себя недалекие мутные деляги, уверенные шо дето шото можно урвать, если кому то шо то дать, но толком не знающие шо, кому и скока

палишься, вано, выдаешь свой менталитет с потрохами

зы: конкретики по ворюге кличко я так понимаю не будет? ну кроме украденных у вано ожиданий моста и окружной?

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 09 січ, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.

