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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:22
kingkongovets написав:
а что, есть факты как кличко пилил? ты уже заяву накатал в набу или прокуратуру? там этого тока и ждут
а насчет парка ты с какой целью интересуешься?
кстати на след год запланирован капремонт крещатика и героев сталинграда - ты туда хотел свое жало всунуть? ну так юзай прозоро, епт
Вы однообразны. Гепа вор и без фактов. Боксер не ворует - просто бюджеты строек ростут непомерно, но он же не виноват.
Обещания мы слышали разные, и окружная до конца года, и подольський.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:25
hume написав:
Вот это бы притула тут порядок навёл, ух железной рукой.
Это полный пздц. Там же голосовать не за кого было..
Ну да, поэтому те же 350 тыщ что и пять лет назад выбрали того же мэра.
Думаешь, большие дяди не дали бы притуле или любому другому мэру денюжек на парки?
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:30
vano80 написав: kingkongovets написав:
а что, есть факты как кличко пилил? ты уже заяву накатал в набу или прокуратуру? там этого тока и ждут
а насчет парка ты с какой целью интересуешься?
кстати на след год запланирован капремонт крещатика и героев сталинграда - ты туда хотел свое жало всунуть? ну так юзай прозоро, епт
Вы однообразны. Гепа вор и без фактов. Боксер не ворует - просто бюджеты строек ростут непомерно, но он же не виноват.
Обещания мы слышали разные, и окружная до конца года, и подольський.
однообразен как раз вано, бездоказательно и неприцельно набрасывающий по площадям в стиле "это и так все знают"
обычно так ведут себя недалекие мутные деляги, уверенные шо дето шото можно урвать, если кому то шо то дать, но толком не знающие шо, кому и скока
палишься, вано, выдаешь свой менталитет с потрохами
зы: конкретики по ворюге кличко я так понимаю не будет? ну кроме украденных у вано ожиданий моста и окружной?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 09 січ, 2021 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:32
vano80 написав: hume написав:
Вот это бы притула тут порядок навёл, ух железной рукой.
Это полный пздц. Там же голосовать не за кого было..
Ну да, поэтому те же 350 тыщ что и пять лет назад выбрали того же мэра.
Думаешь, большие дяди не дали бы притуле или любому другому мэру денюжек на парки?
А ты думаешь Омельченко и космосу не давали? Вот только ни парков ни городских пространств я не увидел. Ты думаешь несмешной комик смог бы что-то сделать? Да его же партия Голос первой и отказалась голосовать за свою же программу.
Смотрим как соратники смешного комика управляют, теперь даже страшно представить, что тернопольский хлоп бы развернул в столице.
Вы реально хотите увидеть в кресле мэра человека развлекающего 14летних девочек?
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1
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:39
kingkongovets написав:
однообразен как раз вано, бездоказательно и неприцельно набрасывающий по площадям в стиле "это и так все знают"
обычно так ведут себя недалекие мутные деляги, уверенные шо дето шото можно урвать, если кому то шо то дать, но толком не знающие шо, кому и скока
палишься, вано, выдаешь свой менталитет с потрохами
зы: конкретики по ворюге кличко я так понимаю не будет? ну кроме украденных у вано ожиданий моста и окружной?
Конечно не будет. Я может и мутный, но понимаю что боксер расписки за полученное не пишет.
Иначе такие "боксеры" сидели бы пачками, а как показывает нам опыт предыдущей власти - даж захочешь не посадишь никого.
Ну вот узнали мы, что видный МВАшник этажи незаконно надстраивает для взяток. И что? Что дальше7 высотность может уменьшили или сел кто?
А тут вынь да подай, с чего вдруг "на озерах" стройка неугодила
или с чего укрбуд в 16 году начал дела по стройкам замороженным выигрывать
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:43
airmax78 написав: artlife написав: барабашов написав:kingkongovets
Т.е. дорого такой объект(похожий по метражу=уровню ремонта=порядку цен, не однушку в ЦП или БФ одним словом) может купить только иностранный агент под представительство или как аналог гостиницы для состоятельных кротов из правления, ибо там денег куры не клюют и вообще от цены 2-3-4-...куе/метр у наших жлобов ушки заворачиваются, а для них это в порядке вещей?
Именно в этом подъезде есть мадам-лэндлорд с несколькими квартирами под аренду. Когда-то там был на экскурсии. Миллион это даже для этих сталинок аномалия. Покликайте на карту flatfy.ua и +/- поймете уровень цен. То есть, метр там всего где-то в 2-3 раза дороже гетто на пустырях.
Там уникальная квартира. С террасой, при чем не вильнолюдской, а предусмотренной проектом дома, что само по себе уникально.
То есть, из-за террасы эта квартира стоит тысяч на 500 больше, чем средний имеющийся на сегодня уровень цен по этим домам? Ладно, если бы эта терраса выходила, например, на парк, Генеральский дворик или на красивую перспективу улицы. А так, она выходит на торец следующего дома с такими же террасами, окна в окна. Двора у этого дома практически нету. Подъезд так себе. То есть, довольно много фундаментальных минусов, при большом количестве плюсов (качество фасада, тихая улица) и уникальных характеристик. Но никак не на эту цену.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:48
дісклайМер: мер ні при чом
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:51
Единственное, за что бы я поотрывал реконструкторам руки, это за зачистку желтого лицевого кирпича "шоб блещало". Стерли красивую вековую патину с исторических фасадов и превратили по внешнему виду в бутафорский новодел.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:58
И тут кличковский холуй Авдокушин
Ну раз он тут всплыл тогда вопрос к форумчанам, Авдокушин раньше недвижимостью занимался, может кто слышал-знает о нем, с чего это он в обозреватели подался?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:58
artlife написав:
Единственное, за что бы я поотрывал реконструкторам руки, это за зачистку желтого лицевого кирпича "шоб блещало". Стерли красивую вековую патину с исторических фасадов и превратили по внешнему виду в бутафорский новодел.
видел этим летом в нй как отмывают закопченные фасады 100+ летних домов именно до такого же состояния и никто по поводу "благородной патины" слезы не льет, наоборот
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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