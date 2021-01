Додано: Нед 10 січ, 2021 00:01

unicdima написав: kingkongovets написав: отремонтированная арсенальная площадь

#кличкопилит

отремонтированная арсенальная площадь#кличкопилит

И тут кличковский холуй Авдокушин

никогда он недвигой не занимался, он был спортсменом и директором спортклуба, а по образованию инженер

в обозреватели подался после того как клуб его медным тазом накрылся после 14го года

да и гнал он со старта на кличко больше всех, да и сейчас особой любви к нему не питает

так шо снова двойка тебе, дима

