Додано: Нед 10 січ, 2021 00:16

unicdima написав: То есть типа вы не в курсе, что стоимость коммунальных строек после начала строительства возрастает в разы и деньги сверх тендерных идут отдельными решениями КМДА, то есть по указу Кличка? Это так и недостроенная Шулявка и стеклянный мостик и прочие кличковские халтуры.

И конечно вы не в курсе, что все разрешения на ЖК даются исключительно через взятки? То есть типа вы не в курсе, что стоимость коммунальных строек после начала строительства возрастает в разы и деньги сверх тендерных идут отдельными решениями КМДА, то есть по указу Кличка? Это так и недостроенная Шулявка и стеклянный мостик и прочие кличковские халтуры.И конечно вы не в курсе, что все разрешения на ЖК даются исключительно через взятки?

я в курсе, шо свои обвинения люди должны подкреплять фактами, иначе это просто гнилой базар, за который в приличных мужских компаниях принято наказыватьи еще раз - выражение "это все знают", означает шо этого не знает никтоболее того - я немного знаком с ситуацией по каждому из перечисленных объектов и знаю, что там никто так никаких нарушений и не нарыл, хотя оооочень старалсяотакезы: про "все разрешения на жк через взятки" - просто поржалвы я так понимаю очень далеки от этих вопросов, если считаете шо все решается по одному слову мэра