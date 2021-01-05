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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61716172617361746175>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:01

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:отремонтированная арсенальная площадь
#кличкопилит
https://www.facebook.com/groups/CityRev ... 837838020/

И тут кличковский холуй Авдокушин :(
Ну раз он тут всплыл тогда вопрос к форумчанам, Авдокушин раньше недвижимостью занимался, может кто слышал-знает о нем, с чего это он в обозреватели подался?


никогда он недвигой не занимался, он был спортсменом и директором спортклуба, а по образованию инженер
в обозреватели подался после того как клуб его медным тазом накрылся после 14го года
да и гнал он со старта на кличко больше всех, да и сейчас особой любви к нему не питает
так шо снова двойка тебе, дима
готовься лучше :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:04

  kingkongovets написав:это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели
я понимаю шо после совкошлака новострои ирпеня могут показаться версалем, но киев состоит не только из совковых спальных массивов на окраинах

Тут я с Вами все же не соглашусь. Ирпень действительно выглядит привлекательно. И не только после совкошлака. Я как раз сюда из Киева переехала (не в смысле пожила там и переехала, а в смысле киевлянка), и мне тут больше нравится. Да, есть моменты, безусловно. Но в целом мне реально пока что больше нравится. Опыт проживания - 5 лет.
З.Ы. Виталиан, а Вы купили квартиру в Версале? Видела недавно, как Вы этот ЖК хвалили.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:04

  artlife написав:
  kingkongovets написав:отремонтированная арсенальная площадь
#кличкопилит

https://www.facebook.com/groups/CityRev ... 837838020/

Единственное, за что бы я поотрывал реконструкторам руки, это за зачистку желтого лицевого кирпича "шоб блещало". Стерли красивую вековую патину с исторических фасадов и превратили по внешнему виду в бутафорский новодел.

5-7 лет и фасад будет как вы любите: грязно-серый.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:05

  Frant написав:
  Прохожий написав:hume
зачем кормить тролля???

Ірпіньский школяр розсмішив увесь форум.
Най продовжує, ще порегочемо)))

У Ирпеня есть преимущества: железка, парки, общий облагороженный вид (такой уровень реально мало где в Киеве встретишь), вся инфраструктура. Недостатки тут уже подробно разобрали.
Это не значит, что Ирпень -центр вселенной, но и поплевывать свысока только жителям немногих районов стоит. При выборе дврз или Ирпень - мой выбор будет точно Ирпень.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:07

  Natt написав:
  kingkongovets написав:это стоило бы сделать перед тем как вы расхваливали ирпенские парки - не так смешно бы выглядели
я понимаю шо после совкошлака новострои ирпеня могут показаться версалем, но киев состоит не только из совковых спальных массивов на окраинах

Тут я с Вами все же не соглашусь. Ирпень действительно выглядит привлекательно. И не только после совкошлака. Я как раз сюда из Киева переехала (не в смысле пожила там и переехала, а в смысле киевлянка), и мне тут больше нравится. Да, есть моменты, безусловно. Но в целом мне реально пока что больше нравится. Опыт проживания - 5 лет.
З.Ы. Виталиан, а Вы купили квартиру в Версале? Видела недавно, как Вы этот ЖК хвалили.

А где вы в Киеве жили?
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:07

Natt
а я не соглашусь с вами при всем уважении)
я его помню уютным и тихим курортным городком с частными домиками среди корабельных сосен, прекрасной экологией и чистой водопроводной водой, а сейчас это перенаселенный и варварски застроенный город-спутник с массой системных проблем, которые будут вылезать чем дальше тем больше, увы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:10

  kingkongovets написав:однообразен как раз вано, бездоказательно и неприцельно набрасывающий по площадям в стиле "это и так все знают"
обычно так ведут себя недалекие мутные деляги, уверенные шо дето шото можно урвать, если кому то шо то дать, но толком не знающие шо, кому и скока
палишься, вано, выдаешь свой менталитет с потрохами :lol:

зы: конкретики по ворюге кличко я так понимаю не будет? ну кроме украденных у вано ожиданий моста и окружной?

То есть типа вы не в курсе, что стоимость коммунальных строек после начала строительства возрастает в разы и деньги сверх тендерных идут отдельными решениями КМДА, то есть по указу Кличка? Это так и недостроенная Шулявка и стеклянный мостик и прочие кличковские халтуры.
И конечно вы не в курсе, что все разрешения на ЖК даются исключительно через взятки?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:16

  unicdima написав:То есть типа вы не в курсе, что стоимость коммунальных строек после начала строительства возрастает в разы и деньги сверх тендерных идут отдельными решениями КМДА, то есть по указу Кличка? Это так и недостроенная Шулявка и стеклянный мостик и прочие кличковские халтуры.
И конечно вы не в курсе, что все разрешения на ЖК даются исключительно через взятки?


я в курсе, шо свои обвинения люди должны подкреплять фактами, иначе это просто гнилой базар, за который в приличных мужских компаниях принято наказывать
и еще раз - выражение "это все знают", означает шо этого не знает никто
более того - я немного знаком с ситуацией по каждому из перечисленных объектов и знаю, что там никто так никаких нарушений и не нарыл, хотя оооочень старался
отаке

зы: про "все разрешения на жк через взятки" - просто поржал
вы я так понимаю очень далеки от этих вопросов, если считаете шо все решается по одному слову мэра
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 січ, 2021 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:18

  kingkongovets написав:
  artlife написав:
  kingkongovets написав:отремонтированная арсенальная площадь
#кличкопилит

https://www.facebook.com/groups/CityRev ... 837838020/

Единственное, за что бы я поотрывал реконструкторам руки, это за зачистку желтого лицевого кирпича "шоб блещало". Стерли красивую вековую патину с исторических фасадов и превратили по внешнему виду в бутафорский новодел.


видел этим летом в нй как отмывают закопченные фасады 100+ летних домов именно до такого же состояния и никто по поводу "благородной патины" слезы не льет, наоборот


Если бы их помыли, было бы ок, а их тупо зачищали металлическими щетками на шлифмашинках. С патиной стерли верхний слой лицевого кирпича и открыли поры. Это очень плохо.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:19

  kingkongovets написав:Natt
а я не соглашусь с вами при всем уважении)
я его помню уютным и тихим курортным городком с частными домиками среди корабельных сосен, прекрасной экологией и чистой водопроводной водой, а сейчас это перенаселенный и варварски застроенный город-спутник с массой системных проблем, которые будут вылезать чем дальше тем больше, увы

Я его уже застала более европейским (ну, или в привлекательной обертке) и очень обжитым. Вот таким и именно мне он пока что нравится. То есть ЦА очень даже есть.
Нарожаю детей, которых не смогу пристроить в садики и школы - буду плеваться, надо будет ездить каждый день на работу (надеюсь - нет) - буду плеваться. Но ЦА для Ирпеня есть, я как раз пока что из этого числа.
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