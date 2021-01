Додано: Нед 10 січ, 2021 00:20

artlife написав: Если бы их помыли, было бы ок, а их тупо зачищали металлическими щетками на шлифмашинках. С патиной стерли верхний слой лицевого кирпича и открыли поры. Это очень плохо. Если бы их помыли, было бы ок, а их тупо зачищали металлическими щетками на шлифмашинках. С патиной стерли верхний слой лицевого кирпича и открыли поры. Это очень плохо.



интересно, уточню этот вопрос интересно, уточню этот вопрос

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.