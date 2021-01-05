Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Единственное, за что бы я поотрывал реконструкторам руки, это за зачистку желтого лицевого кирпича "шоб блещало". Стерли красивую вековую патину с исторических фасадов и превратили по внешнему виду в бутафорский новодел.
5-7 лет и фасад будет как вы любите: грязно-серый.
Он был не серым, а естественного цвета кирпича. Да, периодически надо мыть. Но не стирать шлифмашинками верхний слой кирпича до блеска котячих яиц и вида бутафорского новодела, "по-модному, как вы любите".
unicdima написав:И тут кличковский холуй Авдокушин Ну раз он тут всплыл тогда вопрос к форумчанам, Авдокушин раньше недвижимостью занимался, может кто слышал-знает о нем, с чего это он в обозреватели подался?
никогда он недвигой не занимался, он был спортсменом и директором спортклуба, а по образованию инженер в обозреватели подался после того как клуб его медным тазом накрылся после 14го года да и гнал он со старта на кличко больше всех, да и сейчас особой любви к нему не питает так шо снова двойка тебе, дима готовься лучше
kingkongovets написав:я в курсе, шо свои обвинения люди должны подкреплять фактами, иначе это просто гнилой базар, за который в приличных мужских компаниях принято наказывать и еще раз - выражение "это все знают", означает шо этого не знает никто более того - я немного знаком с ситуацией по каждому из перечисленных объектов и знаю, что там никто так никаких нарушений и не нарыл, хотя оооочень старался отаке
зы: про "все разрешения на жк через взятки" - просто поржал вы я так понимаю очень далеки от этих вопросов, если считаете шо все решается по одному слову мэра
Так об же и речь. Были бы нарушения в бумажках, украинские власти отправлялись бы на нары с каждой сменой. А так все нормально. Правда бюджеты вырастают на треть, но то такое, бывает. Причем был бы у власти зеленый кто, или гепа , заклевали бы уже, а так ниче, наш человек, с кем не бывает