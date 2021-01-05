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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6172617361746175>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:20

  artlife написав:Если бы их помыли, было бы ок, а их тупо зачищали металлическими щетками на шлифмашинках. С патиной стерли верхний слой лицевого кирпича и открыли поры. Это очень плохо.


интересно, уточню этот вопрос
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:21

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  kingkongovets написав:отремонтированная арсенальная площадь
#кличкопилит

https://www.facebook.com/groups/CityRev ... 837838020/

Единственное, за что бы я поотрывал реконструкторам руки, это за зачистку желтого лицевого кирпича "шоб блещало". Стерли красивую вековую патину с исторических фасадов и превратили по внешнему виду в бутафорский новодел.

5-7 лет и фасад будет как вы любите: грязно-серый.

Он был не серым, а естественного цвета кирпича. Да, периодически надо мыть. Но не стирать шлифмашинками верхний слой кирпича до блеска котячих яиц и вида бутафорского новодела, "по-модному, как вы любите".
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:23

  airmax78 написав:А где вы в Киеве жили?

Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:23

  kingkongovets написав:
  artlife написав:Если бы их помыли, было бы ок, а их тупо зачищали металлическими щетками на шлифмашинках. С патиной стерли верхний слой лицевого кирпича и открыли поры. Это очень плохо.


интересно, уточню этот вопрос

Вы, наверное, видели облака кирпичной пыли, это от той варварской зачистки шлифмашинками. Дотянулись руки хуторян.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:24

  kingkongovets написав:
  unicdima написав:И тут кличковский холуй Авдокушин :(
Ну раз он тут всплыл тогда вопрос к форумчанам, Авдокушин раньше недвижимостью занимался, может кто слышал-знает о нем, с чего это он в обозреватели подался?


никогда он недвигой не занимался, он был спортсменом и директором спортклуба, а по образованию инженер
в обозреватели подался после того как клуб его медным тазом накрылся после 14го года
да и гнал он со старта на кличко больше всех, да и сейчас особой любви к нему не питает
так шо снова двойка тебе, дима
готовься лучше :mrgreen:

Ну конечно не занимался :D
https://web.archive.org/web/20200427221 ... Kiev.info/
Ой, а кто это тут директор по продажам?
У него на канале куча ботов сидит расхваливающих кличковскую банду и сам он банит тех кто пишет критические комменты.
Так что единица тебе.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:39

  artlife написав:
  kingkongovets написав:
  artlife написав:Если бы их помыли, было бы ок, а их тупо зачищали металлическими щетками на шлифмашинках. С патиной стерли верхний слой лицевого кирпича и открыли поры. Это очень плохо.


интересно, уточню этот вопрос

Вы, наверное, видели облака кирпичной пыли, это от той варварской зачистки шлифмашинками. Дотянулись руки хуторян.


не видел и вообще за той стройкой не следил, но вопрос при случае задам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:48

  kingkongovets написав:я в курсе, шо свои обвинения люди должны подкреплять фактами, иначе это просто гнилой базар, за который в приличных мужских компаниях принято наказывать
и еще раз - выражение "это все знают", означает шо этого не знает никто
более того - я немного знаком с ситуацией по каждому из перечисленных объектов и знаю, что там никто так никаких нарушений и не нарыл, хотя оооочень старался
отаке

зы: про "все разрешения на жк через взятки" - просто поржал
вы я так понимаю очень далеки от этих вопросов, если считаете шо все решается по одному слову мэра


Так об же и речь. Были бы нарушения в бумажках, украинские власти отправлялись бы на нары с каждой сменой. А так все нормально.
Правда бюджеты вырастают на треть, но то такое, бывает.
Причем был бы у власти зеленый кто, или гепа :mrgreen: , заклевали бы уже, а так ниче, наш человек, с кем не бывает :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:56

  Natt написав:
  airmax78 написав:А где вы в Киеве жили?

Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)

Хочу понять, почему Ирпень оказался для Вас лучше Киева.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:04

  artlife написав:
  kingkongovets написав:
  artlife написав:Если бы их помыли, было бы ок, а их тупо зачищали металлическими щетками на шлифмашинках. С патиной стерли верхний слой лицевого кирпича и открыли поры. Это очень плохо.


интересно, уточню этот вопрос

Вы, наверное, видели облака кирпичной пыли, это от той варварской зачистки шлифмашинками. Дотянулись руки хуторян.

Вот тут все способы очистки кирпича: https://kievstroy.org/articles/chem-otmyt-kirpich-.html
Хуторяне или городские - ничего нового не придумали.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:14

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:А где вы в Киеве жили?

Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)

Хочу понять, почему Ирпень оказался для Вас лучше Киева.

Возможно, потому, почему для Вас Киев оказался лучше Одессы.
Все не более чем ИМХО.
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