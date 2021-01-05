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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 січ, 2021 01:30
Natt написав: airmax78 написав: Natt написав:
Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)
Хочу понять, почему Ирпень оказался для Вас лучше Киева.
Возможно, потому, почему для Вас Киев оказался лучше Одессы.
Все не более чем ИМХО.
Только из-за работы. Одесса, в теории, должна быть гораздо более комфортным и приятным для жизни городом чем Киев. Но там с застройкой реальный ад происходит. Вот где точно нельзя покупать видовые квартиры (если только это не на краю обрыва, что в свою очередь, создает еще более серьезные риски) или не на Приморском бульваре и Екатерининской площади. Гарантированно, через 1-3-5-10 лет воткнут тебе перед окнами какое-нить одоробло (ничего другого в Одессе практически не строят).
Но Вы так и не ответили: где жили в Киеве.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 01:47
airmax78 написав:
Только из-за работы.
А у меня из-за жизни, которую я не могу себе позволить (читаем - на Киев не заработала
). Тут смайлы, если что. Буду снова работать на дядю - возможно, перееду в Киев. Пока
не хочется.
Ну и Вы так пишете по поводу районов, будто из одного в другой поехать - это огромная проблема. Это ж Вам не "Район №9". Из тех, что категорически не нравятся - ПОХ, Троещина, Борщаговка, Отрадное, Корчеватое. Нравится Голосеево и чуть меньше Оболонь.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 02:12
Natt написав:
Из тех, что категорически не нравятся - ПОХ, Троещина, Борщаговка, Отрадное, Корчеватое. Нравится Голосеево и чуть меньше Оболонь.
Переедешь на Оболонь. На Набережную. В новый красивый дом. Вижу где-то там рядом ресторан, стоматологию и Сильпо. С паркингом будут хлопоты, но получится.
У меня дар.
Я вижу будущее.
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