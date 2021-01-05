|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:30
Natt написав: airmax78 написав: Natt написав:
Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)
Хочу понять, почему Ирпень оказался для Вас лучше Киева.
Возможно, потому, почему для Вас Киев оказался лучше Одессы.
Все не более чем ИМХО.
Только из-за работы. Одесса, в теории, должна быть гораздо более комфортным и приятным для жизни городом чем Киев. Но там с застройкой реальный ад происходит. Вот где точно нельзя покупать видовые квартиры (если только это не на краю обрыва, что в свою очередь, создает еще более серьезные риски) или не на Приморском бульваре и Екатерининской площади. Гарантированно, через 1-3-5-10 лет воткнут тебе перед окнами какое-нить одоробло (ничего другого в Одессе практически не строят).
Но Вы так и не ответили: где жили в Киеве.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37256
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 900 раз.
- Подякували: 4459 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:47
airmax78 написав:
Только из-за работы.
А у меня из-за жизни, которую я не могу себе позволить (читаем - на Киев не заработала
). Тут смайлы, если что. Буду снова работать на дядю - возможно, перееду в Киев. Пока
не хочется.
Ну и Вы так пишете по поводу районов, будто из одного в другой поехать - это огромная проблема. Это ж Вам не "Район №9". Из тех, что категорически не нравятся - ПОХ, Троещина, Борщаговка, Отрадное, Корчеватое. Нравится Голосеево и чуть меньше Оболонь.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 402 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 02:12
Natt написав:
Из тех, что категорически не нравятся - ПОХ, Троещина, Борщаговка, Отрадное, Корчеватое. Нравится Голосеево и чуть меньше Оболонь.
Переедешь на Оболонь. На Набережную. В новый красивый дом. Вижу где-то там рядом ресторан, стоматологию и Сильпо. С паркингом будут хлопоты, но получится.
У меня дар.
Я вижу будущее.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9197
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 4150 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 04:16
vitaliian написав:airmax78
районы где ничего нетВиноградарь,
южная борщаговка, жуляны, севастопольская площадь, московская площадь, подол, петровка, вся ул Телиги,
беличи, выдубичи. Может что то типа дрвз забыл. Только не пишите что полчаса на авто и вы в шикарном парке, в 10 вечера меньше всего хочется куда то ехать на авто чтобы полчаса погулять в красивом освещенном месте без алкашей и наркоманов.
На венике за пр-том Гонгадзе хвойный лес с озером, какие-то аттракционы вроде были.
Телига от Павловки до Дорогожицкой - Бабий Яр. Печальное, но зеленое место. Вдоль Шамрыло ДЖД и неплохой парк.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11606
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5496 раз.
- Подякували: 2921 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 04:55
airmax78 написав:
:|
vano80 написав: airmax78 написав:
У Вано, надеюсь, не шипованная резина?
Ты хочешь на меня списать киевские дороги? Или на народ ездящий на шипах?
Это они за год после ремонта порвали Приречную трещинами? Это от них на свежеотремонтированной набережной люки стали ниже полотна дороги? А освещение в тонельчике на почтовой когда будет, к следующему мэрству?
Хотя о чем это я. Это же не кличко делал эти метры дороги. Он просто СТРОИТЕЛЬ
Косячат другие. И пилят.
Народ ездящий на шипах в стране, где снега не было уже несколько лет, таки сильно портит дороги. Но при этом не забывает обкладывать их куями. Как и водилы фур, которые одновременно едут с перевесом или протестуют, когда их в 30 градусов в город не пускают.
Шипы как раз и нужны когда вокруг 0 крутится,когда тает и замерзает, а когда снег - протектор.
Это как-же шипы могут асфальт испортить? А-аа! Поцарапать!
Пожелтеет и отвалится!
Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?
Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11606
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5496 раз.
- Подякували: 2921 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19691
|3334456
|
П'ят 08 січ, 2021 18:09
Trast
|
|134
|234371
|
|
|8
|20616
|
|