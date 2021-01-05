Додано: Нед 10 січ, 2021 01:30

Natt написав: airmax78 написав: Natt написав: Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?) Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)

Хочу понять, почему Ирпень оказался для Вас лучше Киева. Хочу понять, почему Ирпень оказался для Вас лучше Киева.

Возможно, потому, почему для Вас Киев оказался лучше Одессы.

Все не более чем ИМХО. Возможно, потому, почему для Вас Киев оказался лучше Одессы.Все не более чем ИМХО.

Только из-за работы. Одесса, в теории, должна быть гораздо более комфортным и приятным для жизни городом чем Киев. Но там с застройкой реальный ад происходит. Вот где точно нельзя покупать видовые квартиры (если только это не на краю обрыва, что в свою очередь, создает еще более серьезные риски) или не на Приморском бульваре и Екатерининской площади. Гарантированно, через 1-3-5-10 лет воткнут тебе перед окнами какое-нить одоробло (ничего другого в Одессе практически не строят).Но Вы так и не ответили: где жили в Киеве.