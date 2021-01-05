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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6172617361746175

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:30

  Natt написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)

Хочу понять, почему Ирпень оказался для Вас лучше Киева.

Возможно, потому, почему для Вас Киев оказался лучше Одессы.
Все не более чем ИМХО.

Только из-за работы. Одесса, в теории, должна быть гораздо более комфортным и приятным для жизни городом чем Киев. Но там с застройкой реальный ад происходит. Вот где точно нельзя покупать видовые квартиры (если только это не на краю обрыва, что в свою очередь, создает еще более серьезные риски) или не на Приморском бульваре и Екатерининской площади. Гарантированно, через 1-3-5-10 лет воткнут тебе перед окнами какое-нить одоробло (ничего другого в Одессе практически не строят).
Но Вы так и не ответили: где жили в Киеве.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:47

  airmax78 написав:Только из-за работы.

А у меня из-за жизни, которую я не могу себе позволить (читаем - на Киев не заработала 8) ). Тут смайлы, если что. Буду снова работать на дядю - возможно, перееду в Киев. Пока не хочется.
Ну и Вы так пишете по поводу районов, будто из одного в другой поехать - это огромная проблема. Это ж Вам не "Район №9". Из тех, что категорически не нравятся - ПОХ, Троещина, Борщаговка, Отрадное, Корчеватое. Нравится Голосеево и чуть меньше Оболонь.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 02:12

  Natt написав: Из тех, что категорически не нравятся - ПОХ, Троещина, Борщаговка, Отрадное, Корчеватое. Нравится Голосеево и чуть меньше Оболонь.


Переедешь на Оболонь. На Набережную. В новый красивый дом. Вижу где-то там рядом ресторан, стоматологию и Сильпо. С паркингом будут хлопоты, но получится.
У меня дар. :oops: Я вижу будущее. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 04:16

  vitaliian написав:airmax78 районы где ничего нет
Виноградарь, южная борщаговка, жуляны, севастопольская площадь, московская площадь, подол, петровка, вся ул Телиги, беличи, выдубичи. Может что то типа дрвз забыл. Только не пишите что полчаса на авто и вы в шикарном парке, в 10 вечера меньше всего хочется куда то ехать на авто чтобы полчаса погулять в красивом освещенном месте без алкашей и наркоманов.


На венике за пр-том Гонгадзе хвойный лес с озером, какие-то аттракционы вроде были.
Телига от Павловки до Дорогожицкой - Бабий Яр. Печальное, но зеленое место. Вдоль Шамрыло ДЖД и неплохой парк.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 04:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет :roll: :roll:

Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 04:55

  airmax78 написав::|
  vano80 написав:
  airmax78 написав:У Вано, надеюсь, не шипованная резина?


Ты хочешь на меня списать киевские дороги? Или на народ ездящий на шипах?
Это они за год после ремонта порвали Приречную трещинами? Это от них на свежеотремонтированной набережной люки стали ниже полотна дороги? А освещение в тонельчике на почтовой когда будет, к следующему мэрству?
Хотя о чем это я. Это же не кличко делал эти метры дороги. Он просто СТРОИТЕЛЬ :mrgreen: Косячат другие. И пилят.

Народ ездящий на шипах в стране, где снега не было уже несколько лет, таки сильно портит дороги. Но при этом не забывает обкладывать их куями. Как и водилы фур, которые одновременно едут с перевесом или протестуют, когда их в 30 градусов в город не пускают.


Шипы как раз и нужны когда вокруг 0 крутится,когда тает и замерзает, а когда снег - протектор.
Это как-же шипы могут асфальт испортить? А-аа! Поцарапать! :mrgreen:
Пожелтеет и отвалится!
Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?
Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 07:34

  airmax78 написав:Где-то в Манчестере раком народ не болеет и уличная преступность отсутствует.

От же ж ти передерчік)))

"Прокурор" - це уличная преступность?
В Манчестере, якщо п"яний пгокурор ненароком в тебе влетить, то він, прокурор, обов"язково сяде. А в Україні?

Раком хворіють скрізь, тільки в Манчері - рання діагностика, краща медицина і лікування безкоштовне - ніяких хабарів.

А в Україні найчастіше діагностують на 3-4 стадії і вже ніякі багатства чомусь? не допамагають...

зі. Вєталя - кращій мєр! )))
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 07:38

  flyman написав:
  vitaliian написав:kingkongovets вы там после 2005 года были?
Меньше общайтесь с подъездными бабушками, я оставляю вам право на свое мнение.

кінконговець про УКО в Києві: "не чули, не знаєм"

https://3m2.ua/ru/news/v-kieve-funkczioniruyut-dva-zhk-kotorye-otaplivayut-drovami/

Два киевских жилых комплекса зимой будут отапливаться дровами. Другого способа не замерзнуть жителям в холодное время застройщик просто не предусмотрел

...

Недавно в этом ЖК произошел пожар. Горел дымоход дровяной котельной, который идет по утепленном фасада. Но пожарные прибыли вовремя и потушили огонь.



Зображення

Вони проста візіонери!!! Як Трібека!

Завтра зникне газ і електрика, а в них і тепло, і їжу є на чим приготувати...

Будуть 3к в Тарян і Джеку на 1к в цих будинках міняти :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 07:40

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:но когда я переехал в Киев, то был шокирован тем что совершенно некуда пойти погулять, нет конечно есть голосеево, оболонь, феофания но это далековато для вечерней прогулки перед сном..

Надо было перед переездом спросить где находится Киев.

Как одесситу можно было бы пошутить и смешнее. В Одессе я тоже жил, как и в Харькове во Львове и в Крыму.

Агент Путєна детектед...
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 08:24

  artlife написав:
  kingkongovets написав:
  artlife написав:Если бы их помыли, было бы ок, а их тупо зачищали металлическими щетками на шлифмашинках. С патиной стерли верхний слой лицевого кирпича и открыли поры. Это очень плохо.


интересно, уточню этот вопрос

Вы, наверное, видели облака кирпичной пыли, это от той варварской зачистки шлифмашинками. Дотянулись руки хуторян.

Это от пескоструя, от механической очистки так пыль не летит, да и вычистить так нельзя.
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