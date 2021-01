Додано: Нед 10 січ, 2021 10:06

rjkz написав: Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?

Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать? Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?



на траки гусеничной техники перед парадами надевают специальные накладки, ничего они не царапают и это мог увидеть каждый, кто был хотя бы на одном параде или видел его многочисленные репетиции, прекращай уже чушь пороть, специалист по всем вопросам с техническим образованием и работающей соображалкой



зы: иловайск с одной "т" пишется на траки гусеничной техники перед парадами надевают специальные накладки, ничего они не царапают и это мог увидеть каждый, кто был хотя бы на одном параде или видел его многочисленные репетиции, прекращай уже чушь пороть, специалист по всем вопросам с техническим образованием и работающей соображалкойзы: иловайск с одной "т" пишется

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 січ, 2021 10:22, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.