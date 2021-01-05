Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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rjkz написав: Шипы как раз и нужны когда вокруг 0 крутится,когда тает и замерзает, а когда снег - протектор. Это как-же шипы могут асфальт испортить? А-аа! Поцарапать! Пожелтеет и отвалится! Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском? Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?
Вы в следующий раз не смейтесь а попробуйте на вашей шипованой резине поехать в европу. И когда вас завернут обратно на таможне вот тогда и посмеетесь. И расскажете сразу заодно полякам\немцам\словакам\венграм и другим и про то когда по вашему мнению нужны шипы в нулевую погоду и про техническое образование. Или вы думаете там дураки живут и просто так запрещена шипованая резина??
Изучите вопрос, и прекращайте ,,царапать,, асфальт.
Почему в странах Европы запрещают шипы? Главный фактор, ради которого был принят закон о запрете шипованных шин: состояние дорожного полотна, которое европейцы тщательно поддерживают в первозданном виде. Считается, что шипы сильно изнашивают дорожное покрытие, что влечет за собой большие расходы на его ремонт.(С)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Да, після Німеччини якось дико виглядає. Багато дивився документалки про трафік в Європі. Кругом ішли по такому шляху: розвиток велотранспрту+паблік транспорту. Авто по максимуму обмежували. Всі перейшли на паблік транспорт, так як зручніше та швидше ніж авто.
Кличко крім скляних гірлянд та нікому не потрібних мостів для пішходів нічого не робить. Де нові станції метро ? Де велопарковки біля метро ? Де нові велодоріжки ? Нові будинки-мурашники бачу постійно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
rjkz написав: Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском? Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?
на траки гусеничной техники перед парадами надевают специальные накладки, ничего они не царапают и это мог увидеть каждый, кто был хотя бы на одном параде или видел его многочисленные репетиции, прекращай уже чушь пороть, специалист по всем вопросам с техническим образованием и работающей соображалкой
зы: иловайск с одной "т" пишется
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 січ, 2021 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Хомякоид написав:[ Багато дивився документалки про трафік в Європі. Кругом ішли по такому шляху: розвиток велотранспрту+паблік транспорту. Авто по максимуму обмежували. Всі перейшли на паблік транспорт, так як зручніше та швидше ніж авто.
Кличко крім скляних гірлянд та нікому не потрібних мостів для пішходів нічого не робить. Де нові станції метро ? Де велопарковки біля метро ? Де нові велодоріжки ? Нові будинки-мурашники бачу постійно.
Да, велодорожек не хватает, но их хотя бы начали строить. По метро есть проблемы, но опять же их пытаются решить по пути меньшего сопротивления, а именно - прокопать пару станций не глубокого залегания в район где они, пока, не нужны.
Туристические и имиджевые объекты обязательно нужны, и толпа любителей селфи это доказывает. Так же как и реконструкция общественных пространств.
Обязательно нужно сменить подвижный состав на городской электричке.
кстати, раз уж пошел такой оффтоп по поводу градоустройства - недавно прошвырнулся по центру пешком по хорошей погоде, сделал кружок километров 15 и был очень приятно удивлен сколько за осень было отремонтировано тротуаров - причем отремонтировано очень качественно, на несколько порядков лучше, чем это было сделано перед евро также очень порадовали установленные во многих местах металлические антипарковочные столбики
зы: про "ненужные" мостики и "ничого не робить" от живущего в германии гастрика из чабанов читать особенно ржачно, так же как и все эти патетические "де метро?" в родных чабанчиках его ищи, епт
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 січ, 2021 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
rjkz написав: Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском? Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?
на траки гусеничной техники перед парадами надевают специальные накладки, ничего они не царапают и это мог увидеть каждый, кто был хотя бы на одном параде или видел его многочисленные репетиции, прекращай уже чушь пороть, специалист по всем вопросам с техническим образованием и работающей соображалкой
зы: иловайск с одной "т" пишется
Видел как-то гусеничная техника ехала на учения к параду по ул. Рыбалка с части около Зоологической, на Рыбалка тогда был абсолютно свежий асфальт - так техника оставила две белые борозды + часть покрытия превратилась в пыль. Специальных накладок не наблюдалось. Скорость техники была не парадная.