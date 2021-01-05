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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6174617561766177>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/485106/na-skilky-podorozhchaye-komunalka-v-ukrayini-rozrahunok-dlya-odniyeyi-simyi
Консенсусна думка експертів – “комуналка” у 2021 році подорожчає в середньому на 30%. Так, якщо сім’я сьогодні платить за опалення 1000 гривень, то незабаром доведеться розщедритися на 1300 гривень. Якщо рахунок за воду (в цьому випадку не так важливо, холодну чи гарячу) становить 500 гривень, то буде 650 гривень.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 09:51

  rjkz написав:
Шипы как раз и нужны когда вокруг 0 крутится,когда тает и замерзает, а когда снег - протектор.
Это как-же шипы могут асфальт испортить? А-аа! Поцарапать! :mrgreen:
Пожелтеет и отвалится!
Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?
Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?


Вы в следующий раз не смейтесь а попробуйте на вашей шипованой резине поехать в европу. И когда вас завернут обратно на таможне вот тогда и посмеетесь. И расскажете сразу заодно полякам\немцам\словакам\венграм и другим и про то когда по вашему мнению нужны шипы в нулевую погоду и про техническое образование. Или вы думаете там дураки живут и просто так запрещена шипованая резина??

Изучите вопрос, и прекращайте ,,царапать,, асфальт.

https://premibox.ru/blog/pochemu-v-evro ... nnye-shiny

Почему в странах Европы запрещают шипы?
Главный фактор, ради которого был принят закон о запрете шипованных шин: состояние дорожного полотна, которое европейцы тщательно поддерживают в первозданном виде. Считается, что шипы сильно изнашивают дорожное покрытие, что влечет за собой большие расходы на его ремонт.(С)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 09:59

  flyman написав:
дісклайМер: мер ні при чом


Да, після Німеччини якось дико виглядає.
Багато дивився документалки про трафік в Європі.
Кругом ішли по такому шляху: розвиток велотранспрту+паблік транспорту.
Авто по максимуму обмежували.
Всі перейшли на паблік транспорт, так як зручніше та швидше ніж авто.

Кличко крім скляних гірлянд та нікому не потрібних мостів для пішходів нічого не робить.
Де нові станції метро ? Де велопарковки біля метро ? Де нові велодоріжки ?
Нові будинки-мурашники бачу постійно.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:06

  rjkz написав: Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?
Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?


на траки гусеничной техники перед парадами надевают специальные накладки, ничего они не царапают и это мог увидеть каждый, кто был хотя бы на одном параде или видел его многочисленные репетиции, прекращай уже чушь пороть, специалист по всем вопросам с техническим образованием и работающей соображалкой

зы: иловайск с одной "т" пишется
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 січ, 2021 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:22

  Хомякоид написав:[
Багато дивився документалки про трафік в Європі.
Кругом ішли по такому шляху: розвиток велотранспрту+паблік транспорту.
Авто по максимуму обмежували.
Всі перейшли на паблік транспорт, так як зручніше та швидше ніж авто.

Кличко крім скляних гірлянд та нікому не потрібних мостів для пішходів нічого не робить.
Де нові станції метро ? Де велопарковки біля метро ? Де нові велодоріжки ?
Нові будинки-мурашники бачу постійно.

Да, велодорожек не хватает, но их хотя бы начали строить. По метро есть проблемы, но опять же их пытаются решить по пути меньшего сопротивления, а именно - прокопать пару станций не глубокого залегания в район где они, пока, не нужны.

Туристические и имиджевые объекты обязательно нужны, и толпа любителей селфи это доказывает. Так же как и реконструкция общественных пространств.

Обязательно нужно сменить подвижный состав на городской электричке.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:32

кстати, раз уж пошел такой оффтоп по поводу градоустройства - недавно прошвырнулся по центру пешком по хорошей погоде, сделал кружок километров 15 и был очень приятно удивлен сколько за осень было отремонтировано тротуаров - причем отремонтировано очень качественно, на несколько порядков лучше, чем это было сделано перед евро
также очень порадовали установленные во многих местах металлические антипарковочные столбики

зы: про "ненужные" мостики и "ничого не робить" от живущего в германии гастрика из чабанов читать особенно ржачно, так же как и все эти патетические "де метро?"
в родных чабанчиках его ищи, епт :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 10 січ, 2021 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:33

  kingkongovets написав:
  rjkz написав: Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?
Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?


на траки гусеничной техники перед парадами надевают специальные накладки, ничего они не царапают и это мог увидеть каждый, кто был хотя бы на одном параде или видел его многочисленные репетиции, прекращай уже чушь пороть, специалист по всем вопросам с техническим образованием и работающей соображалкой

зы: иловайск с одной "т" пишется

Видел как-то гусеничная техника ехала на учения к параду по ул. Рыбалка с части около Зоологической, на Рыбалка тогда был абсолютно свежий асфальт - так техника оставила две белые борозды + часть покрытия превратилась в пыль. Специальных накладок не наблюдалось. Скорость техники была не парадная.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:35

  Igor3777 написав:Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет :roll: :roll:


Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А модератори - є на форумі? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Чи їм теж цікаво читати про піСЬкоструї і чищення фасадів? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 10 січ, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:37

  airmax78 написав:
  artlife написав:Вы, наверное, видели облака кирпичной пыли, это от той варварской зачистки шлифмашинками. Дотянулись руки хуторян.

Вот тут все способы очистки кирпича: https://kievstroy.org/articles/chem-otmyt-kirpich-.html
Хуторяне или городские - ничего нового не придумали.

Манипуляция и демагогия. Примерно, как если при разговоре о том, что делать с патиной на старой бронзе, приводить в пример способы чистки сковородок для домохозяек.
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