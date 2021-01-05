Додано: Нед 10 січ, 2021 09:51

rjkz написав:

Шипы как раз и нужны когда вокруг 0 крутится,когда тает и замерзает, а когда снег - протектор.

Это как-же шипы могут асфальт испортить? А-аа! Поцарапать!

Пожелтеет и отвалится!

Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?

Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать? Шипы как раз и нужны когда вокруг 0 крутится,когда тает и замерзает, а когда снег - протектор.Это как-же шипы могут асфальт испортить? А-аа! Поцарапать!Пожелтеет и отвалится!Танки в 2014-м, в августе, на Кресте - эт норм, а от силы 2т с шипами - сразу желтетьвалиться. Или танки картонные были? А настоящие в это самое время разносили ращистов под Илловайском?Я понимаю, что не все с техническим образованием, но хоть немного соображалка должна работать?

Вы в следующий раз не смейтесь а попробуйте на вашей шипованой резине поехать в европу. И когда вас завернут обратно на таможне вот тогда и посмеетесь. И расскажете сразу заодно полякам\немцам\словакам\венграм и другим и про то когда по вашему мнению нужны шипы в нулевую погоду и про техническое образование. Или вы думаете там дураки живут и просто так запрещена шипованая резина??Изучите вопрос, и прекращайте ,,царапать,, асфальт.Почему в странах Европы запрещают шипы?Главный фактор, ради которого был принят закон о запрете шипованных шин: состояние дорожного полотна, которое европейцы тщательно поддерживают в первозданном виде. Считается, что шипы сильно изнашивают дорожное покрытие, что влечет за собой большие расходы на его ремонт.(С)