BIGor написав: Видел как-то гусеничная техника ехала на учения к параду по ул. Рыбалка с части около Зоологической, на Рыбалка тогда был абсолютно свежий асфальт - так техника оставила две белые борозды + часть покрытия превратилась в пыль. Специальных накладок не наблюдалось. Скорость техники была не парадная.



без этих штук парадная техника на городские улицы попадать не должна, иначе после прохода хотя бы одной колонны асфальт бы попросту исчез



без этих штук парадная техника на городские улицы попадать не должна, иначе после прохода хотя бы одной колонны асфальт бы попросту исчез

