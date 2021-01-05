Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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BIGor написав:Видел как-то гусеничная техника ехала на учения к параду по ул. Рыбалка с части около Зоологической, на Рыбалка тогда был абсолютно свежий асфальт - так техника оставила две белые борозды + часть покрытия превратилась в пыль. Специальных накладок не наблюдалось. Скорость техники была не парадная.
без этих штук парадная техника на городские улицы попадать не должна, иначе после прохода хотя бы одной колонны асфальт бы попросту исчез
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Стандарты ЕС и европейские гранты уделывают советские стандарты и бюджет Киева. Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".
кстати, шо касается "стандартов ес" - европейцы видя наши толпы народа на улицах и новогодних локациях во время локдауна, возмущение по поводу невозможности купить носки и г*** в супермаркете, пребывают в легком шоке, они смирно сидят по домам и даже не думают возмущаться, наши же горланят по любому поводу, кладут болты на все и потом тычут фоточки из европы с вопросом " а пачиму у нас не так?" патамушта бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.