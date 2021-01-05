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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6174617561766177

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:38

  BIGor написав:Видел как-то гусеничная техника ехала на учения к параду по ул. Рыбалка с части около Зоологической, на Рыбалка тогда был абсолютно свежий асфальт - так техника оставила две белые борозды + часть покрытия превратилась в пыль. Специальных накладок не наблюдалось. Скорость техники была не парадная.


без этих штук парадная техника на городские улицы попадать не должна, иначе после прохода хотя бы одной колонны асфальт бы попросту исчез

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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:40

  BIGor написав:
  Igor3777 написав:Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет :roll: :roll:


Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.

Стандарты ЕС и европейские гранты уделывают советские стандарты и бюджет Киева. Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:45

  airmax78 написав:Стандарты ЕС и европейские гранты уделывают советские стандарты и бюджет Киева. Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".


кстати, шо касается "стандартов ес" - европейцы видя наши толпы народа на улицах и новогодних локациях во время локдауна, возмущение по поводу невозможности купить носки и г*** в супермаркете, пребывают в легком шоке, они смирно сидят по домам и даже не думают возмущаться, наши же горланят по любому поводу, кладут болты на все и потом тычут фоточки из европы с вопросом " а пачиму у нас не так?"
патамушта бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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