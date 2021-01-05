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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6175617661776178>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:38

  BIGor написав:Видел как-то гусеничная техника ехала на учения к параду по ул. Рыбалка с части около Зоологической, на Рыбалка тогда был абсолютно свежий асфальт - так техника оставила две белые борозды + часть покрытия превратилась в пыль. Специальных накладок не наблюдалось. Скорость техники была не парадная.


без этих штук парадная техника на городские улицы попадать не должна, иначе после прохода хотя бы одной колонны асфальт бы попросту исчез

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:40

  BIGor написав:
  Igor3777 написав:Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет :roll: :roll:


Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.

Стандарты ЕС и европейские гранты уделывают советские стандарты и бюджет Киева. Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:45

  airmax78 написав:Стандарты ЕС и европейские гранты уделывают советские стандарты и бюджет Киева. Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".


кстати, шо касается "стандартов ес" - европейцы (а также израильтяне и американцы) видя наши толпы народа на улицах и новогодних локациях во время локдауна, возмущение по поводу невозможности купить носки и г*** в супермаркете, пребывают в легком шоке, они смирно сидят по домам и даже не думают возмущаться, наши же горланят по любому поводу, кладут болты на все и потом тычут фоточки из европы с вопросом " а пачиму у нас не так?"
патамушта бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:47

  zРадио написав:
  Автор77 написав:И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного. :(


О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника :mrgreen:

Тем временем, средняя цена квартиры в Киеве составляет "целых" 64 тыс долларов. Медианная, наверно, еще на 20-25% ниже...

В Киеве снизились цены на недвижимость: сколько стоит квартира
https://tsn.ua/ru/groshi/v-kieve-snizil ... 94371.html


при удорожании за последние годы процентов на 15% это как капля в море, после локдауна как обычно отложенный спрос, инфляция, удорожание всего в том числе и недвиги.
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:50

  spekulant написав:
  zРадио написав:
  Автор77 написав:И нигде ни слова об подвалившихся рынках аренды ,в т.ч. и квартирного. :(


О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника :mrgreen:

Тем временем, средняя цена квартиры в Киеве составляет "целых" 64 тыс долларов. Медианная, наверно, еще на 20-25% ниже...

В Киеве снизились цены на недвижимость: сколько стоит квартира
https://tsn.ua/ru/groshi/v-kieve-snizil ... 94371.html


при удорожании за последние годы процентов на 15% это как капля в море, после локдауна как обычно отложенный спрос, инфляция, удорожание всего в том числе и недвиги.

Ну да, сиділи по домам, гроші не витрачали, Франкліна до Франкліна скирдували.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:53

  BIGor написав:Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.

Вы сравнивает страну которая начала уходить от советско-российского способа жизни в 1988 году, со страной которая возможно... когда-нибудь... начнет это делать :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:56

  flyman написав:Ну да, сиділи по домам, гроші не витрачали, Франкліна до Франкліна скирдували.
https://fi202x.blogspot.com/

Флаймен, а за якою ознакою Ви скупаєте неліквідну нерухомість?
Аби дешевше і ближче до рейкового транспорту? Скільки у Вас "хатинок" в глухих лісових селах?

Що з нею далі робити? Якщо введуть податки, як в ЄС, що тоді?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:58

  UA написав:
  BIGor написав:Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.

Вы сравнивает страну которая начала уходить от советско-российского способа жизни в 1988 году, со страной которая возможно... когда-нибудь... начнет это делать :mrgreen:

Не при нинішньому народі, і не при нинішньому "президенті". Щось давно останній не вибачався перед кадировим і не порівнював Україну з порноактрисою. Пора би повторити, на радощі тупого нароту.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Кличка услышали Виталиана, что на густо заселенном массиве Петровка негде погулять вечером: https://bzh.life/ua/gorod/kanatna-dorog ... 97v-u-2021
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:03

airmax78
не на петровке, а на почайне
я писал вчера про этот парк, он будет граничить с наталкой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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