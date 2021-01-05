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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6176617761786179>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:21

  Frant написав:
  flyman написав:Ну да, сиділи по домам, гроші не витрачали, Франкліна до Франкліна скирдували.
https://fi202x.blogspot.com/

Флаймен, а за якою ознакою Ви скупаєте неліквідну нерухомість?
Аби дешевше і ближче до рейкового транспорту? Скільки у Вас "хатинок" в глухих лісових селах?

Що з нею далі робити? Якщо введуть податки, як в ЄС, що тоді?

я ж писав не один раз, що план був "оточення Києва кавалірками" біля трьох гілок метро,
так як кавалірки малометражні, то й податки будуть не високі.

Хатинка одна (з туалетом тіпа сортір) за 100 км від Києва, не дуже далеко від ШРТ.

З якою метою цікавишся? Хочеш купити?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 10 січ, 2021 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:25

Хто вже знайшов пана Траста на ютубі - поділіться посиланням, будь ласка!
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:29

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.

Стандарты ЕС и европейские гранты уделывают советские стандарты и бюджет Киева. Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".


Вы так хорошо знаете советские стандарты и еврокоды по градостроению что так утверждаете?
Ведь если внимательно приглядеться к городку ,то он как бывший немецкий город состоит из зданий их архитектуры и львиной часть жилья, в т.ч. та что живут герои,это совковые ( по -польски от коммуны) панельки.
Из нового торговые,спортивные,развлекательные центры и немного жилья.
Главное, что есть в Польше и нет в Украине это отсутствие олигархов когда основная часть прибыли достается им, а остальным шиш. И это проблема не только Украины. В якобы благополучном Казахстане в аналогичном по численности городе где также добывают и плавят медь под названием Джезказган есть корпорация Казахмыс которая де-юре принадлежит корейцу, а де-факто Назарбаеву и там на город и зарплаты и т/б горнякам выделяют копейки забирая прибыль себе.
И мэров служащих олигархам , таким как Кличко, тоже нет ,поэтому на бюджетных объектах не разворовываются миллионы и фальшивые тендеры не проводятся.
Хотя и помошь ЕС сбрасывать,конечно,нельзя,но Украине она не светит
Востаннє редагувалось shapo в Нед 10 січ, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:план був "оточення Києва кавалірками" біля трьох гілок метро,
так як кавалірки малометражні

А можеш нагадати всі три своїх палаци і їх метраж?
А то щось не пам'ятаю, скільки цоколь - 18м2?
- "під дахом", то запам'ятав, що там 15м2!
- а третє? - ти хіба озвучував там метраж?
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ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:43

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Igor3777 написав:Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет :roll: :roll:


Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.

Стандарты ЕС и европейские гранты уделывают советские стандарты и бюджет Киева. Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".

Бюджет Киева видели? Недавно сравнивали с бюджетом Праги. Город пухнет от денег, сюда уходят большая часть денег Украины. А ограничивается все центром, парком Наталка и его окресностями.
А если в каком-то пгт. в Польше сделали ровный тротуар или островок безопасности на улице - это конечно только за грант ЕС :D.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:43

  BIGor написав:
  Igor3777 написав:Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет :roll: :roll:
Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.

Боксер з в...ми мізками - мер... Тут ображатись нікому немає за що, в боксі б"ють по голові, райт?

Повальна інтелектуальна деградація раз за нього топлять. Кращого ж не має і не було, і саме погане, що й не буде...

Бо що? Повальна інтелектуальна деградація...
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:54

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так тисам реально тупіше кличка рази в три, об чом мова? :mrgreen: в нього проблема з вимовою, а в тебе з критичним мисленням
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:58

  Хомякоид написав: Да, після Німеччини якось дико виглядає.


Вы еще вчера за клуню срать ходили, а сегодня уже сразу захотели як в Німеччині.
Сначала надо общественное сознание и культуру поднимать до уровня Німеччини. Можно было сделать больше, но в стране много воров и ватников. Будем постепенно изживать родимые пятна социализма, русского колониализма и варварства. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:09

  Libo написав:
  Хомякоид написав: Да, після Німеччини якось дико виглядає.


Вы еще вчера за клуню срать ходили, а сегодня уже сразу захотели як в Німеччині.
Сначала надо общественное сознание и культуру поднимать до уровня Німеччини. Можно было сделать больше, но в стране много воров и ватников. Будем постепенно изживать родимые пятна социализма, русского колониализма и варварства. 8)

Для цього треба терміново вводити люту українізацію, щоби вата звідси розбігалася.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:17

  change_pm написав:
  BIGor написав:Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет :roll: :roll:
Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.

Боксер з в...ми мізками - мер... Тут ображатись нікому немає за що, в боксі б"ють по голові, райт?

Повальна інтелектуальна деградація раз за нього топлять. Кращого ж не має і не було, і саме погане, що й не буде...

Бо що? Повальна інтелектуальна деградація...


Забавно, что ни вы ни Бигор в Киеве не живете, и судя по вашим постам, жить не собираетесь. Че ж у вас от Кличко так подгорает?
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