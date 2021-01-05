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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 11:54
change_pm
так тисам реально тупіше кличка рази в три, об чом мова?
в нього проблема з вимовою, а в тебе з критичним мисленням
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:58
Хомякоид написав:
Да, після Німеччини якось дико виглядає.
Вы еще вчера за клуню срать ходили, а сегодня уже сразу захотели як в Німеччині.
Сначала надо общественное сознание и культуру поднимать до уровня Німеччини. Можно было сделать больше, но в стране много воров и ватников. Будем постепенно изживать родимые пятна социализма, русского колониализма и варварства.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:09
Libo написав: Хомякоид написав:
Да, після Німеччини якось дико виглядає.
Вы еще вчера за клуню срать ходили, а сегодня уже сразу захотели як в Німеччині.
Сначала надо общественное сознание и культуру поднимать до уровня Німеччини. Можно было сделать больше, но в стране много воров и ватников. Будем постепенно изживать родимые пятна социализма, русского колониализма и варварства.
Для цього треба терміново вводити люту українізацію, щоби вата звідси розбігалася.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:17
change_pm написав: BIGor написав:
Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет
Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер
.
Боксер з в...ми мізками - мер... Тут ображатись нікому немає за що, в боксі б"ють по голові, райт?
Повальна інтелектуальна деградація раз за нього топлять. Кращого ж не має і не було, і саме погане, що й не буде...
Бо що? Повальна інтелектуальна деградація
...
Забавно, что ни вы ни Бигор в Киеве не живете, и судя по вашим постам, жить не собираетесь. Че ж у вас от Кличко так подгорает?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:21
flyman написав: Frant написав:
Флаймен, а за якою ознакою Ви скупаєте неліквідну нерухомість?
Аби дешевше і ближче до рейкового транспорту? Скільки у Вас "хатинок" в глухих лісових селах?
Що з нею далі робити? Якщо введуть податки, як в ЄС, що тоді?
я ж писав не один раз, що план був "оточення Києва кавалірками" біля трьох гілок метро,
так як кавалірки малометражні, то й податки будуть не високі.
Хатинка одна (з туалетом тіпа сортір) за 100 км від Києва, не дуже далеко від ШРТ.
З якою метою цікавишся? Хочеш купити?
Я не купляю неліквід. Ні задорого, ні задешево.
Намагаюсь зрозуміти логіку людей, які його скуповують. Очевидно, вони погано вчилися у школі , і нездатні порахувати прибутки/збитки. Сільська школа у ХХІ ст. - страшна річ)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:25
kingkongovets написав:
кстати, раз уж пошел такой оффтоп по поводу градоустройства - недавно прошвырнулся по центру пешком по хорошей погоде, сделал кружок километров 15 и был очень приятно удивлен сколько за осень было отремонтировано тротуаров - причем отремонтировано очень качественно, на несколько порядков лучше, чем это было сделано перед евро
также очень порадовали установленные во многих местах металлические антипарковочные столбики
зы: про "ненужные" мостики и "ничого не робить" от живущего в германии гастрика из чабанов читать особенно ржачно, так же как и все эти патетические "де метро?"
в родных чабанчиках его ищи, епт
Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции.
Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:29
BIGor написав:
Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.
В Германии мой мелкий городок тоже уделывает Кийов по благоустройству, возможно даже на порядок.
Автбусы мерседесы и маны гармошки ездят пустые по расписанию, без пробок.
Парковок в центре подземных куча, кругом табло при вьезде в город сколько и где свободных мет в парковках.
Ну уже про велодорожки и велопарковки умолчу.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 10 січ, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:29
kingkongovets написав:
кстати, раз уж пошел такой оффтоп по поводу градоустройства - недавно прошвырнулся по центру пешком по хорошей погоде, сделал кружок километров 15 и был очень приятно удивлен сколько за осень было отремонтировано тротуаров - причем отремонтировано очень качественно, на несколько порядков лучше, чем это было сделано перед евро
также очень порадовали установленные во многих местах металлические антипарковочные столбики
Это все огромное поле для коррупции, прикрываясь заботой о населении кличковская банда пилит наши деньги.
В среднем один столбик выходит тысячу гривен и лепят их где только можно и погуще. То самое с лежачими полицейскими, одна секция около тысячи гривен, на однорядную дорогу надо десять секций, при этом лепят их и по два раза до перехода и два раза после перехода.
Покажи мне европейский город с таким количеством столбиков и лежащих полицейских.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:29
Libo написав: Natt написав:
Из тех, что категорически не нравятся - ПОХ, Троещина, Борщаговка, Отрадное, Корчеватое. Нравится Голосеево и чуть меньше Оболонь.
Переедешь на Оболонь. На Набережную. В новый красивый дом. Вижу где-то там рядом ресторан, стоматологию и Сильпо. С паркингом будут хлопоты, но получится.
У меня дар.
Я вижу будущее.
у вас в дурке с таким даром полно народу.....
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:36
Frant написав: flyman написав: Frant написав:
Флаймен, а за якою ознакою Ви скупаєте неліквідну нерухомість?
Аби дешевше і ближче до рейкового транспорту? Скільки у Вас "хатинок" в глухих лісових селах?
Що з нею далі робити? Якщо введуть податки, як в ЄС, що тоді?
я ж писав не один раз, що план був "оточення Києва кавалірками" біля трьох гілок метро,
так як кавалірки малометражні, то й податки будуть не високі.
Хатинка одна (з туалетом тіпа сортір) за 100 км від Києва, не дуже далеко від ШРТ.
З якою метою цікавишся? Хочеш купити?
Я не купляю неліквід. Ні задорого, ні задешево.
Намагаюсь зрозуміти логіку людей, які його скуповують. Очевидно, вони погано вчилися у школі , і нездатні порахувати прибутки/збитки. Сільська школа у ХХІ ст. - страшна річ)))
Купую собі, а не для одобрення Франтом або Долярчиком
https://fi202x.blogspot.com/
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