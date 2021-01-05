Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции. Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.
А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде. Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций. Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил.
Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции. Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.
А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде. Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций. Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил.
Там 6 гілок метро на 6 млн. населення. В нас є газ, є руда, і що це дало?
Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции. Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.
А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде. Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций. Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил.
ХЗ. Раньше до 2014 без нефти и газа открывали одну-две станции метро в месяц, сейчас с конца 2013 все глухо. На войну валить все не надо. Олигорхат как покупал особняки в Европе так и покупает
Если наши захотят, то могут очень быстро построить. Вспомните Экспресс до Борисполя. Захотели - меньше чем за год сделали.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав: Да, після Німеччини якось дико виглядає.
Вы еще вчера за клуню срать ходили, а сегодня уже сразу захотели як в Німеччині. Сначала надо общественное сознание и культуру поднимать до уровня Німеччини. Можно было сделать больше, но в стране много воров и ватников. Будем постепенно изживать родимые пятна социализма, русского колониализма и варварства.
Для цього треба терміново вводити люту українізацію, щоби вата звідси розбігалася.
Ага))) И начать с того, что воевать с рашкованией одни тільки люто українізовані будуть.
Изживание пятен совка вылилось на шестом году прямування Нової Армії к стандартам НАТО в Указ о продлении службы 60-ти, Карл, летним совковым старперам на до 5 лет плюс.
unicdima написав:Покажи мне европейский город с таким количеством столбиков и лежащих полицейских.
Ну когда бывал часто в Париже - то казалось что весь город в этих столбиках. В либом случае это действенный способ научить наш авто-вільнолюд парковаться.
по нескольку столбиков на квадратный метр? Или как возле Океан-плазы, влепили столбики под полосу ОТ, а троллейбус там проехать не может, не достают провода. Поняли, что облажались и столбики убрали, теперь опять влепили на то же место.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Депутаты рассмотрели обращение ОСН “Комитет микрорайона Русановка” на имя секретаря Киевсовета Владимира Прокопива “О незаконном включении жилого массива Русановки в городской проект строительства канатной дороги”
Также авторы письма сообщают, что на Русановской набережной находится Парк отдыха с включенной в него территорией косы - “уникального и единственного на всей левобережной части города уголка живой природы”.
Такого природного достояния нет во всем городе, и русановцы очень ценят наличие у нас природного парка,
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 січ, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.