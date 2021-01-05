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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6175617661776178>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 91
1. Зросли більш, як на 30%
27%
25
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:40

  airmax78 написав:У Кличка услышали Виталиана, что на густо заселенном массиве Петровка негде погулять вечером: https://bzh.life/ua/gorod/kanatna-dorog ... 97v-u-2021


Эээээ, так а тротуар на сагайдачного сделают или "туристическое" место так и будет местом спотыкания пешеходов? :mrgreen: Хотя если вместо тротуара канатную дорогу.... :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:40

  Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции.
Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.


А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде.
Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций. :shock:
Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:42

  unicdima написав:Покажи мне европейский город с таким количеством столбиков и лежащих полицейских.

Ну когда бывал часто в Париже - то казалось что весь город в этих столбиках. В любом случае это действенный способ научить наш авто-вільнолюд парковаться.
Востаннє редагувалось fasser в Нед 10 січ, 2021 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:52

  Унуноктий написав:у вас в дурке с таким даром полно народу.....


шо там с банкротством теслы и ремонтом в медовом осенью? :mrgreen:
а самое главное с доларом??
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:52

  Libo написав:
  Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции.
Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.


А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде.
Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций. :shock:
Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил. 8)

Там 6 гілок метро на 6 млн. населення.
В нас є газ, є руда, і що це дало?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:53

  Libo написав:
  Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции.
Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.


А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде.
Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций. :shock:
Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил. 8)


ХЗ. Раньше до 2014 без нефти и газа открывали одну-две станции метро в месяц, сейчас с конца 2013 все глухо.
На войну валить все не надо.
Олигорхат как покупал особняки в Европе так и покупает

Если наши захотят, то могут очень быстро построить.
Вспомните Экспресс до Борисполя. Захотели - меньше чем за год сделали.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:02

  remark написав:
  Libo написав:
  Хомякоид написав: Да, після Німеччини якось дико виглядає.


Вы еще вчера за клуню срать ходили, а сегодня уже сразу захотели як в Німеччині.
Сначала надо общественное сознание и культуру поднимать до уровня Німеччини. Можно было сделать больше, но в стране много воров и ватников. Будем постепенно изживать родимые пятна социализма, русского колониализма и варварства. 8)

Для цього треба терміново вводити люту українізацію, щоби вата звідси розбігалася.

Ага)))
И начать с того, что воевать с рашкованией одни тільки люто українізовані будуть.

Изживание пятен совка вылилось на шестом году прямування Нової Армії к стандартам НАТО в Указ о продлении службы 60-ти, Карл, летним совковым старперам на до 5 лет плюс.

Сорри за оффтоп. Больше не буду.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:05

  fasser написав:
  unicdima написав:Покажи мне европейский город с таким количеством столбиков и лежащих полицейских.

Ну когда бывал часто в Париже - то казалось что весь город в этих столбиках. В либом случае это действенный способ научить наш авто-вільнолюд парковаться.

по нескольку столбиков на квадратный метр?
Или как возле Океан-плазы, влепили столбики под полосу ОТ, а троллейбус там проехать не может, не достают провода. Поняли, что облажались и столбики убрали, теперь опять влепили на то же место.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:11

[quote="5142760:detroytred"]
Ага)))
И начать с того, что воевать с рашкованией одни тільки люто українізовані будуть.

Не тільки, в перших рядах підуть біженці з лугандону "родіну защіщать", а то дуже комфортно розмістилися на теренах неньки, а патріоти боронять їх вугільний край.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:25

  airmax78 написав:У Кличка услышали Виталиана, что на густо заселенном массиве Петровка негде погулять вечером: https://bzh.life/ua/gorod/kanatna-dorog ... 97v-u-2021

К сожалению количество длбйобов очень, очень большое. Я думаю нам нужно пару поколение сменить прежде, чем начинать делать что-то неоднозначное.
https://m.kievvlast.com.ua/text/zhiteli ... noj-dorogi

Депутаты рассмотрели обращение ОСН “Комитет микрорайона Русановка” на имя секретаря Киевсовета Владимира Прокопива “О незаконном включении жилого массива Русановки в городской проект строительства канатной дороги”

Также авторы письма сообщают, что на Русановской набережной находится Парк отдыха с включенной в него территорией косы - “уникального и единственного на всей левобережной части города уголка живой природы”.

Такого природного достояния нет во всем городе, и русановцы очень ценят наличие у нас природного парка,
Востаннє редагувалось hume в Нед 10 січ, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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