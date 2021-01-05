Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Информация для размышления, а кто же останется, или будет переезжать жить в Киеве через 10-20 лет Какое-то мелкое пгт. в Польше легко уделывает Киев по благоустройству. Кличко все-таки лучший мер.
Боксер з в...ми мізками - мер... Тут ображатись нікому немає за що, в боксі б"ють по голові, райт?
Повальна інтелектуальна деградація раз за нього топлять. Кращого ж не має і не було, і саме погане, що й не буде...
Бо що? Повальна інтелектуальна деградація...
Забавно, что ни вы ни Бигор в Киеве не живете, и судя по вашим постам, жить не собираетесь. Че ж у вас от Кличко так подгорает?
Наразі не живу, але з 99 року прожив 17 років в Києві, маю київську реєстрацію = киянин )))
Чому підгорає? Ну, не подобається мені Лада дев"ятка, приймавша участь в бандитських розборках 90-х, тепер підмарафечена і з лейбом Мерс, яка проффесійно пиляє з такими же Ладами з 90х ))) під аплодисменти ....
detroytred написав:Ага))) И начать с того, что воевать с рашкованией одни тільки люто українізовані будуть.
Изживание пятен совка вылилось на шестом году прямування Нової Армії к стандартам НАТО в Указ о продлении службы 60-ти, Карл, летним совковым старперам на до 5 лет плюс.
Сорри за оффтоп. Больше не буду.
60+ это те кто служил еще при Союзе, многие еще учились в военных училищах, их за два года так натаскивали как сейчас наверно не умеют. Не использовать такой потенциал думаю преступно. Считаю сделали правильно. Смотрим видео про такого солдата. Доброволец. https://www.youtube.com/watch?v=Ummga_4lQ_0 Реально уважение к таким людям. Командир танка в 58 лет расхерячил мост в Донецке и вражеские танки.
Если бы не они, всякие дыры захватили бы весь Восток и Юг, понятно с какими бы последствиями для недвижимости Кийова.
Модер просьба не удалять, чем больше посмотрят тем лучше.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 10 січ, 2021 13:38, всього редагувалось 3 разів.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции. Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.
А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде. Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций. Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил.
Там 6 гілок метро на 6 млн. населення. В нас є газ, є руда, і що це дало?
Є анекдот про Автоваз і що місце не таке...
А ще є анекдот про японців, які кажуть - у вас в союзі діти хороші, а руками ви нічого робити не можете )))
Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции. Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.
А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде. Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций. Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил.
Там 6 гілок метро на 6 млн. населення. В нас є газ, є руда, і що це дало?
Класний метрос доречі... Пусті поїзди і без машиністів...
unicdima написав:[ Это все огромное поле для коррупции, прикрываясь заботой о населении кличковская банда пилит наши деньги. В среднем один столбик выходит тысячу гривен и лепят их где только можно и погуще. То самое с лежачими полицейскими, одна секция около тысячи гривен, на однорядную дорогу надо десять секций, при этом лепят их и по два раза до перехода и два раза после перехода. Покажи мне европейский город с таким количеством столбиков и лежащих полицейских.
Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.
Ряс Недавно с другом детства разговаривал, он давно в штатах живёт. Говорит начали демонтаж камер фиксирующих проезд на красный, так как нет длбйобов ездящих на красный
change_pm написав:[quote Наразі не живу, але з 99 року прожив 17 років в Києві, маю київську реєстрацію = киянин )))
Чому підгорає? Ну, не подобається мені Лада дев"ятка, приймавша участь в бандитських розборках 90-х, тепер підмарафечена і з лейбом Мерс, яка проффесійно пиляє з такими же Ладами з 90х ))) під аплодисменти ....
Одно непонятно, почему все уехавшие постоянно трутся на этом форуме, причем в ветке про недвижимость Киева.
hume написав:Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.
Ряс Недавно с другом детства разговаривал, он давно в штатах живёт. Говорит начали демонтаж камер фиксирующих проезд на красный, так как нет длбйобов ездящих на красный
Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов.