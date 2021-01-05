Libo написав:

Хомякоид написав: Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции.

Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить. Ну да, Москва метро шурует ежегодно по 5-10 станций, Киев уже при Кличко как скоро 10 лет не может открыть ни одной станции.Переход на личности если нечего сказать по сути мы уже проходили, нас этим не удивить.

А я хочу, чтоб Кличко не как в Москве, а как в Эр-Риаде.Пару лет назад был в Риаде, а в городе всё перекопано. Объясняют, какой-то их султан бин сауд захотел в городе метро, вот и строят, чтоб запустить и сразу хотя бы 170 станций.Я чуть в осад не выпал. Тоже тогда подумал про Киев и пожалел, что у нас мало нефти. Значит без нефти будем не по 170 и по паре, и не в один день, а в один год. Не наша и не Кличка это воля, это Бог так рещил.