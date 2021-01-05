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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6172617361746175>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 92
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:46

  change_pm написав:[quote
Наразі не живу, але з 99 року прожив 17 років в Києві, маю київську реєстрацію = киянин )))

Чому підгорає?
Ну, не подобається мені Лада дев"ятка, приймавша участь в бандитських розборках 90-х, тепер підмарафечена і з лейбом Мерс, яка проффесійно пиляє з такими же Ладами з 90х ))) під аплодисменти ....

Одно непонятно, почему все уехавшие постоянно трутся на этом форуме, причем в ветке про недвижимость Киева.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:48

  hume написав:Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.

Ряс
Недавно с другом детства разговаривал, он давно в штатах живёт. Говорит начали демонтаж камер фиксирующих проезд на красный, так как нет длбйобов ездящих на красный


Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:50

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Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 січ, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:50

  hume написав:Одно непонятно, почему все уехавшие постоянно трутся на этом форуме, причем в ветке про недвижимость Киева.


Прикупаем. Попробовали. East or West, home is best. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забавно, конечно, смотреть как народу не нравится беспредел, сбитые на переходах пешеходы, далпайопы, паркующиеся на тротуаре, и при этом дупы палают от устанавливаемых столбиков и лежачих полицейских. Точно место какое-то неправильное.
Улица Ивана Франко. Объяснить я это не могу. Руки опускаются.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:16

  airmax78 написав:Забавно, конечно, смотреть как народу не нравится беспредел, сбитые на переходах пешеходы, далпайопы, паркующиеся на тротуаре, и при этом дупы палают от устанавливаемых столбиков и лежачих полицейских. Точно место какое-то неправильное.
Улица Ивана Франко. Объяснить я это не могу. Руки опускаются.
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я могу обьяснить, у меня офис в соседнем доме. Там трубу прорвало и трактор копал
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:20

  Унуноктий написав:я могу обьяснить, у меня офис в соседнем доме. Там трубу прорвало и трактор копал

Слава Б. У меня была мысль о том, что что-то случилось. И что это следы спец техники.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:43

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:я могу обьяснить, у меня офис в соседнем доме. Там трубу прорвало и трактор копал

Слава Б. У меня была мысль о том, что что-то случилось. И что это следы спец техники.

мне кажется ті становишься старім маразматиком
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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:45

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:я могу обьяснить, у меня офис в соседнем доме. Там трубу прорвало и трактор копал

Слава Б. У меня была мысль о том, что что-то случилось. И что это следы спец техники.

мне кажется ті становишься старім маразматиком

Не удивительно. Климат плохой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:03

  Libo написав:Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов. :?


подобную парковку я видел и в ньюбурге штат нью йорк и в бруклине - в боро парке и уильямсбурге
срач, беспорядочная парковка и презрение к законам - вот шо объединяет украинцев и американских хасидов, кстати в израиловке они так берега почему то не теряют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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