Додано: Нед 10 січ, 2021 15:03

Libo написав: Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов. Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов.



подобную парковку я видел и в ньюбурге штат нью йорк и в бруклине - в боро парке и уильямсбурге

срач, беспорядочная парковка и презрение к законам - вот шо объединяет украинцев и американских хасидов, кстати в израиловке они так берега почему то не теряют подобную парковку я видел и в ньюбурге штат нью йорк и в бруклине - в боро парке и уильямсбургесрач, беспорядочная парковка и презрение к законам - вот шо объединяет украинцев и американских хасидов, кстати в израиловке они так берега почему то не теряют

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.