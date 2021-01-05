Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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change_pm написав:[quote Наразі не живу, але з 99 року прожив 17 років в Києві, маю київську реєстрацію = киянин )))
Чому підгорає? Ну, не подобається мені Лада дев"ятка, приймавша участь в бандитських розборках 90-х, тепер підмарафечена і з лейбом Мерс, яка проффесійно пиляє з такими же Ладами з 90х ))) під аплодисменти ....
Одно непонятно, почему все уехавшие постоянно трутся на этом форуме, причем в ветке про недвижимость Киева.
hume написав:Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.
Ряс Недавно с другом детства разговаривал, он давно в штатах живёт. Говорит начали демонтаж камер фиксирующих проезд на красный, так как нет длбйобов ездящих на красный
Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов.
Забавно, конечно, смотреть как народу не нравится беспредел, сбитые на переходах пешеходы, далпайопы, паркующиеся на тротуаре, и при этом дупы палают от устанавливаемых столбиков и лежачих полицейских. Точно место какое-то неправильное. Улица Ивана Франко. Объяснить я это не могу. Руки опускаются.
airmax78 написав:Забавно, конечно, смотреть как народу не нравится беспредел, сбитые на переходах пешеходы, далпайопы, паркующиеся на тротуаре, и при этом дупы палают от устанавливаемых столбиков и лежачих полицейских. Точно место какое-то неправильное. Улица Ивана Франко. Объяснить я это не могу. Руки опускаются.
я могу обьяснить, у меня офис в соседнем доме. Там трубу прорвало и трактор копал
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Libo написав:Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов.
подобную парковку я видел и в ньюбурге штат нью йорк и в бруклине - в боро парке и уильямсбурге срач, беспорядочная парковка и презрение к законам - вот шо объединяет украинцев и американских хасидов, кстати в израиловке они так берега почему то не теряют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.