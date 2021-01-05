Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:13
airmax78 написав: Унуноктий написав:
мне кажется ті становишься старім маразматиком
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?
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flyman
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Додано: Нед 10 січ, 2021 15:31
flyman написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
мне кажется ті становишься старім маразматиком
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?
Ремонт закончу в любом случае - это проект года.
airmax78
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Додано: Нед 10 січ, 2021 16:08
flyman написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
мне кажется ті становишься старім маразматиком
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт
, знову продаси недопороблений?
Я давав посилання
https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/
Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...
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Додано: Нед 10 січ, 2021 16:11
change_pm написав: flyman написав: airmax78 написав:
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт
, знову продаси недопороблений?
Я давав посилання
https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/
Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...
Вручили ключі, завіз меблі і живи
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Додано: Нед 10 січ, 2021 16:20
change_pm написав: flyman написав: airmax78 написав:
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт
, знову продаси недопороблений?
Я давав посилання
https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/
Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...
Вручили ключі, завіз меблі і живи
тут не про той ремонт, не в акурта
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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