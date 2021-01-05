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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6172617361746175

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 92
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:13

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:мне кажется ті становишься старім маразматиком

Не удивительно. Климат плохой.

бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:31

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:мне кажется ті становишься старім маразматиком

Не удивительно. Климат плохой.

бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?

Ремонт закончу в любом случае - это проект года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:08

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:мне кажется ті становишься старім маразматиком

Не удивительно. Климат плохой.

бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?

Я давав посилання https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/

Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:11

  change_pm написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Не удивительно. Климат плохой.

бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?

Я давав посилання https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/

Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...

Вручили ключі, завіз меблі і живи :!:

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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:20

  change_pm написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Не удивительно. Климат плохой.

бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?

Я давав посилання https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/

Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...

Вручили ключі, завіз меблі і живи :!:

тут не про той ремонт, не в акурта
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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