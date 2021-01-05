Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:13
airmax78 написав: Унуноктий написав:
мне кажется ті становишься старім маразматиком
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?
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flyman
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Додано: Нед 10 січ, 2021 15:31
flyman написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
мне кажется ті становишься старім маразматиком
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт, знову продаси недопороблений?
Ремонт закончу в любом случае - это проект года.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 16:08
flyman написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
мне кажется ті становишься старім маразматиком
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт
, знову продаси недопороблений?
Я давав посилання
https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/
Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...
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change_pm
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Додано: Нед 10 січ, 2021 16:11
change_pm написав: flyman написав: airmax78 написав:
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт
, знову продаси недопороблений?
Я давав посилання
https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/
Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...
Вручили ключі, завіз меблі і живи
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Додано: Нед 10 січ, 2021 16:20
change_pm написав: flyman написав: airmax78 написав:
Не удивительно. Климат плохой.
бачу, вже зацікавився акуртовою темою,
а як же ремонт
, знову продаси недопороблений?
Я давав посилання
https://www.instagram.com/p/CJoBidopS1Q/
Ремонт - не проблема )))
Не треба наймати прораба і бути пограбованим...
Вручили ключі, завіз меблі і живи
тут не про той ремонт, не в акурта
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flyman
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Додано: Нед 10 січ, 2021 16:58
Кстати, Виталиан, уже и по Московской площади ситуацию с "где вечером прогуляться" исправили. Рошен. Кусочек Европы.
airmax78
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:00
airmax78 написав:
Кстати, Виталиан, уже и по Московской площади ситуацию с "где вечером прогуляться" исправили. Рошен. Кусочек Европы.
по Демеевской площади
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:59
Libo написав: hume написав:
Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.
Ряс
Недавно с другом детства разговаривал, он давно в штатах живёт. Говорит начали демонтаж камер фиксирующих проезд на красный, так как нет длбйобов ездящих на красный
Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов.
ну да, поліційська держава
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flyman
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:00
Как-то утихла тема рынка земли.
В моем окружение многие на низком старте. Это поинтереснее аренды однух у метро. Входной билет от 100 000 у.е. Предполагаемая окупаемость инвестиций 20-40% годовых (в у.е. естественно)
UA
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:29
UA написав:
Как-то утихла тема рынка земли.
В моем окружение многие на низком старте.
аналогично
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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