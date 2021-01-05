RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6173617461756176

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 92
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:52

  Natt написав:
  airmax78 написав:А где вы в Киеве жили?

Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)


Это Вы написали?

Тут я с Вами все же не соглашусь. Ирпень действительно выглядит привлекательно. И не только после совкошлака. Я как раз сюда из Киева переехала (не в смысле пожила там и переехала, а в смысле киевлянка), и мне тут больше нравится. Да, есть моменты, безусловно. Но в целом мне реально пока что больше нравится. Опыт проживания - 5 лет.
З.Ы. Виталиан, а Вы купили квартиру в Версале? Видела недавно, как Вы этот ЖК хвалили.


У Максима при этом слове начинаются эмоции похлеще чем от "модные МОПы".
Была история лет 7 назад.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11607
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5494 раз.
Подякували: 2921 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:56

  UA написав:Как-то утихла тема рынка земли.
В моем окружение многие на низком старте.
Это поинтереснее аренды однух у метро.

Входной билет от 100 000 у.е.
Предполагаемая окупаемость инвестиций 20-40% годовых (в у.е. естественно)

Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
promyshlennik
 
Повідомлень: 73
З нами з: 27.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:14

  promyshlennik написав:Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость

???
Каким образом спекуляции относятся к рентабельности сельхозпроизводства?
100 000 у.е. стоит плуг к John Deere
UA
 
Повідомлень: 5288
З нами з: 19.07.08
Подякував: 770 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:55

  UA написав:
  promyshlennik написав:Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость

???
Каким образом спекуляции относятся к рентабельности сельхозпроизводства?
100 000 у.е. стоит плуг к John Deere

Это не относится к этой ветке. Зачем вам всякие джоны диры. Наняли тракториста с обычным трактором, пропахал вам ваше поля разными насадками и все дела. Заплатили ему там по таксе копейку условно говоря и всё. :D :lol: :lol:
promyshlennik
 
Повідомлень: 73
З нами з: 27.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6173617461756176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1968, 1969, 1970
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19693 3335215
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 січ, 2021 14:10
Trast
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234400
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.