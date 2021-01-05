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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:52
Natt написав: airmax78 написав:
А где вы в Киеве жили?
Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)
Это Вы написали?
Тут я с Вами все же не соглашусь. Ирпень действительно выглядит привлекательно. И не только после совкошлака. Я как раз сюда из Киева переехала (не в смысле пожила там и переехала, а в смысле киевлянка), и мне тут больше нравится. Да, есть моменты, безусловно. Но в целом мне реально пока что больше нравится. Опыт проживания - 5 лет.
З.Ы. Виталиан, а Вы купили квартиру в Версале? Видела недавно, как Вы этот ЖК хвалили.
У Максима при этом слове начинаются эмоции похлеще чем от "модные МОПы".
Была история лет 7 назад.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:56
UA написав:
Как-то утихла тема рынка земли.
В моем окружение многие на низком старте.
Это поинтереснее аренды однух у метро.
Входной билет от 100 000 у.е.
Предполагаемая окупаемость инвестиций 20-40% годовых (в у.е. естественно)
Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
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promyshlennik
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:14
promyshlennik написав:
Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
???
Каким образом спекуляции относятся к рентабельности сельхозпроизводства?
100 000 у.е. стоит плуг к John Deere
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UA
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:55
UA написав: promyshlennik написав:
Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
???
Каким образом спекуляции относятся к рентабельности сельхозпроизводства?
100 000 у.е. стоит плуг к John Deere
Это не относится к этой ветке. Зачем вам всякие джоны диры. Наняли тракториста с обычным трактором, пропахал вам ваше поля разными насадками и все дела. Заплатили ему там по таксе копейку условно говоря и всё.
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promyshlennik
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