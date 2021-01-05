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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:59
Libo написав: hume написав:
Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.
Ряс
Недавно с другом детства разговаривал, он давно в штатах живёт. Говорит начали демонтаж камер фиксирующих проезд на красный, так как нет длбйобов ездящих на красный
Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов.
ну да, поліційська держава
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:00
Как-то утихла тема рынка земли.
В моем окружение многие на низком старте.
Это поинтереснее аренды однух у метро.
Входной билет от 100 000 у.е.
Предполагаемая окупаемость инвестиций 20-40% годовых (в у.е. естественно)
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UA
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:29
UA написав:
Как-то утихла тема рынка земли.
В моем окружение многие на низком старте.
аналогично
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:52
Natt написав: airmax78 написав:
А где вы в Киеве жили?
Простите, это Вы меня как одессит спрашиваете?)
Это Вы написали?
Тут я с Вами все же не соглашусь. Ирпень действительно выглядит привлекательно. И не только после совкошлака. Я как раз сюда из Киева переехала (не в смысле пожила там и переехала, а в смысле киевлянка), и мне тут больше нравится. Да, есть моменты, безусловно. Но в целом мне реально пока что больше нравится. Опыт проживания - 5 лет.
З.Ы. Виталиан, а Вы купили квартиру в Версале? Видела недавно, как Вы этот ЖК хвалили.
У Максима при этом слове начинаются эмоции похлеще чем от "модные МОПы".
Была история лет 7 назад.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:56
UA написав:
Как-то утихла тема рынка земли.
В моем окружение многие на низком старте.
Это поинтереснее аренды однух у метро.
Входной билет от 100 000 у.е.
Предполагаемая окупаемость инвестиций 20-40% годовых (в у.е. естественно)
Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
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promyshlennik
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:14
promyshlennik написав:
Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
???
Каким образом спекуляции относятся к рентабельности сельхозпроизводства?
100 000 у.е. стоит плуг к John Deere
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UA
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:55
UA написав: promyshlennik написав:
Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
???
Каким образом спекуляции относятся к рентабельности сельхозпроизводства?
100 000 у.е. стоит плуг к John Deere
Это не относится к этой ветке. Зачем вам всякие джоны диры. Наняли тракториста с обычным трактором, пропахал вам ваше поля разными насадками и все дела. Заплатили ему там по таксе копейку условно говоря и всё.
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promyshlennik
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:21
hume написав: change_pm написав:
[quote
Наразі не живу, але з 99 року прожив 17 років в Києві, маю київську реєстрацію = киянин )))
Чому підгорає?
Ну, не подобається мені Лада дев"ятка, приймавша участь в бандитських розборках 90-х, тепер підмарафечена і з лейбом Мерс, яка проффесійно пиляє з такими же Ладами з 90х ))) під аплодисменти ....
Одно непонятно, почему все уехавшие постоянно трутся на этом форуме, причем в ветке про недвижимость Киева.
ИМХО у них это ежедневный аутотренинг на тему "Я правильно сделал что уехал", психологическая разрядка так сказать)
а вообще смешные они...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:25
kingkongovets написав: UA написав:
Как-то утихла тема рынка земли.
В моем окружение многие на низком старте.
аналогично
может потому что нужно прочитать ВНИМАТЕЛЬНО тему ветки на которой пишете?
стартаните про рынок земли, думаю не утихнет)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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