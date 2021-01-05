Тут я с Вами все же не соглашусь. Ирпень действительно выглядит привлекательно. И не только после совкошлака. Я как раз сюда из Киева переехала (не в смысле пожила там и переехала, а в смысле киевлянка ), и мне тут больше нравится. Да, есть моменты, безусловно. Но в целом мне реально пока что больше нравится. Опыт проживания - 5 лет.

З.Ы. Виталиан, а Вы купили квартиру в Версале? Видела недавно, как Вы этот ЖК хвалили.