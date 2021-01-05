Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.
Ряс Недавно с другом детства разговаривал, он давно в штатах живёт. Говорит начали демонтаж камер фиксирующих проезд на красный, так как нет длбйобов ездящих на красный
Если я в Америке заеду и запаркуюсь хоть в полкорпуса на тротуаре, полиция тут же меня заметет и будет проверять меня на вменяемость. Там в голову никому не придет заехать на тротуар, который по всем правилам место исключительно для пешеходов.
Тут я с Вами все же не соглашусь. Ирпень действительно выглядит привлекательно. И не только после совкошлака. Я как раз сюда из Киева переехала (не в смысле пожила там и переехала, а в смысле киевлянка), и мне тут больше нравится. Да, есть моменты, безусловно. Но в целом мне реально пока что больше нравится. Опыт проживания - 5 лет. З.Ы. Виталиан, а Вы купили квартиру в Версале? Видела недавно, как Вы этот ЖК хвалили.
У Максима при этом слове начинаются эмоции похлеще чем от "модные МОПы". Была история лет 7 назад.
UA написав:Как-то утихла тема рынка земли. В моем окружение многие на низком старте. Это поинтереснее аренды однух у метро.
Входной билет от 100 000 у.е. Предполагаемая окупаемость инвестиций 20-40% годовых (в у.е. естественно)
Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
promyshlennik написав:Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
??? Каким образом спекуляции относятся к рентабельности сельхозпроизводства? 100 000 у.е. стоит плуг к John Deere
promyshlennik написав:Про окупаемость в 20-40% смешно. Сразу видно, что у вас нет земли и вы этим не занимались. В 2020 году юго-восток вообще ушёл в минус из-за погоды и как следствие плохом урожае. 10% годовых - реальная окупаемость
??? Каким образом спекуляции относятся к рентабельности сельхозпроизводства? 100 000 у.е. стоит плуг к John Deere
Это не относится к этой ветке. Зачем вам всякие джоны диры. Наняли тракториста с обычным трактором, пропахал вам ваше поля разными насадками и все дела. Заплатили ему там по таксе копейку условно говоря и всё.
change_pm написав:[quote Наразі не живу, але з 99 року прожив 17 років в Києві, маю київську реєстрацію = киянин )))
Чому підгорає? Ну, не подобається мені Лада дев"ятка, приймавша участь в бандитських розборках 90-х, тепер підмарафечена і з лейбом Мерс, яка проффесійно пиляє з такими же Ладами з 90х ))) під аплодисменти ....
Одно непонятно, почему все уехавшие постоянно трутся на этом форуме, причем в ветке про недвижимость Киева.
ИМХО у них это ежедневный аутотренинг на тему "Я правильно сделал что уехал", психологическая разрядка так сказать) а вообще смешные они...
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zРадио написав:О КРЖН как об усопшем - либо хорошо, либо никак. "Профессионалы" рынка критические комментарии не дают, и белой вороной никто быть не решается. Поэтому на рынке все или уже хорошо, или обязательно будет хорошо со следующего понедельника