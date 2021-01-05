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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Земля дешевеет даже под Киевом
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если верить прогнозам, в следующий уикэнд будет очень холодным, до минус 21 ночью.Посмотрим как отреагирует система магистралей отопления, будут порывы тепосетей или нет.Станет понятно там или не там ремонтировали.Хотя и так понятен комментарий от нкоторых: Виталий за это не отвечает
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:22
Вы квартиру купили?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 22:38
Я вижу до вас не доходит то, что я написал, а раз вы так рьяно защищаете ворье то могу сделать только один вывод, что вы из такого же ворья. Дороги убитые но будем везде лепить полицейских, парковок нет но будем везде ставить стовпчики.
Остривци безпеки то вообще пестня, на Сичових влепили такой возле Бехтеревского, теперь на Бехтеревский ни заехать со стороны Лукьяновки ни выехать в сторону центра, жители должны по пробкам делать крюк в несколько км.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:41
Киеву хватило ледяного дождя, два дня пешики как коровы на льду катались, тротуары никто не посыпал.
Зато Кличколутшиймэр. Эуропа.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:44
Такую зраду пешикам обломал.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 10 січ, 2021 23:06
А власть зелёных задротов на Киев не распространяется? Их компетенция в Киеве только отмазывать коррупционеров и бороться с Ситником и с НАБУ?
Киев выполняет функцию столицы государства. Все государственные институты в их руках. Если была бы клепка в голове, уже бы давно отпердолили боксёра и заставили делать всё так, как того требует статус европейской столицы. Но там клепка пока не просматривается. Там по-прежнему плоский 95-й квартал.
Зеленый хоть раз встретился под камеры с боксёром и предложил, Виталя, а давай перестанем все воровать и за год сделаем из Киева лялечку, настоящую европейскую столицу?!
Нет, не встретился и не предложил. И уже не предложит.
А почему?
А потому что сам к нему своих воришек пристроил и теперь тырят в два смычка, на два кодла, им теперь не до улучшений. Хотя перед выборами и боксёра появилась и была замечена капелька совести, начал что-то реально делать, а не только обогащать свою банду. На долго ли?
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