Додано: Нед 10 січ, 2021 23:06

unicdima написав: Киеву хватило ледяного дождя, два дня пешики как коровы на льду катались, тротуары никто не посыпал.

Зато Кличколутшиймэр. Эуропа. Киеву хватило ледяного дождя, два дня пешики как коровы на льду катались, тротуары никто не посыпал.Зато Кличколутшиймэр. Эуропа.

А власть зелёных задротов на Киев не распространяется? Их компетенция в Киеве только отмазывать коррупционеров и бороться с Ситником и с НАБУ?Киев выполняет функцию столицы государства. Все государственные институты в их руках. Если была бы клепка в голове, уже бы давно отпердолили боксёра и заставили делать всё так, как того требует статус европейской столицы. Но там клепка пока не просматривается. Там по-прежнему плоский 95-й квартал.Зеленый хоть раз встретился под камеры с боксёром и предложил, Виталя, а давай перестанем все воровать и за год сделаем из Киева лялечку, настоящую европейскую столицу?!Нет, не встретился и не предложил. И уже не предложит.А почему?А потому что сам к нему своих воришек пристроил и теперь тырят в два смычка, на два кодла, им теперь не до улучшений.Хотя перед выборами и боксёра появилась и была замечена капелька совести, начал что-то реально делать, а не только обогащать свою банду. На долго ли?