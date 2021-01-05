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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:42
Земля дешевеет даже под Киевом
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:58
airmax78 написав:
Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".
Если верить прогнозам, в следующий уикэнд будет очень холодным, до минус 21 ночью.Посмотрим как отреагирует система магистралей отопления, будут порывы тепосетей или нет.Станет понятно там или не там ремонтировали.Хотя и так понятен комментарий от нкоторых: Виталий за это не отвечает
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Додано: Нед 10 січ, 2021 22:22
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".
Если верить прогнозам, в следующий уикэнд будет очень холодным, до минус 21 ночью.Посмотрим как отреагирует система магистралей отопления, будут порывы тепосетей или нет.Станет понятно там или не там ремонтировали.Хотя и так понятен комментарий от нкоторых: Виталий за это не отвечает
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Додано: Нед 10 січ, 2021 22:38
hume написав: unicdima написав:
[
Это все огромное поле для коррупции, прикрываясь заботой о населении кличковская банда пилит наши деньги.
В среднем один столбик выходит тысячу гривен и лепят их где только можно и погуще. То самое с лежачими полицейскими, одна секция около тысячи гривен, на однорядную дорогу надо десять секций, при этом лепят их и по два раза до перехода и два раза после перехода.
Покажи мне европейский город с таким количеством столбиков и лежащих полицейских.
Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.
Я вижу до вас не доходит то, что я написал, а раз вы так рьяно защищаете ворье то могу сделать только один вывод, что вы из такого же ворья. Дороги убитые но будем везде лепить полицейских, парковок нет но будем везде ставить стовпчики.
Остривци безпеки то вообще пестня, на Сичових влепили такой возле Бехтеревского, теперь на Бехтеревский ни заехать со стороны Лукьяновки ни выехать в сторону центра, жители должны по пробкам делать крюк в несколько км.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 22:41
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Но Кличко первый мэр, который начал делать в городе что-то похожее на Европу. Но, конечно же, "все не так и не там".
Если верить прогнозам, в следующий уикэнд будет очень холодным, до минус 21 ночью.Посмотрим как отреагирует система магистралей отопления, будут порывы тепосетей или нет.Станет понятно там или не там ремонтировали.Хотя и так понятен комментарий от нкоторых: Виталий за это не отвечает
Киеву хватило ледяного дождя, два дня пешики как коровы на льду катались, тротуары никто не посыпал.
Зато Кличколутшиймэр. Эуропа.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 22:44
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Улица Ивана Франко. Объяснить я это не могу. Руки опускаются.
я могу обьяснить, у меня офис в соседнем доме. Там трубу прорвало и трактор копал
Такую зраду пешикам обломал.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:06
unicdima написав:
Киеву хватило ледяного дождя, два дня пешики как коровы на льду катались, тротуары никто не посыпал.
Зато Кличколутшиймэр. Эуропа.
А власть зелёных задротов на Киев не распространяется? Их компетенция в Киеве только отмазывать коррупционеров и бороться с Ситником и с НАБУ?
Киев выполняет функцию столицы государства. Все государственные институты в их руках. Если была бы клепка в голове, уже бы давно отпердолили боксёра и заставили делать всё так, как того требует статус европейской столицы. Но там клепка пока не просматривается. Там по-прежнему плоский 95-й квартал.
Зеленый хоть раз встретился под камеры с боксёром и предложил, Виталя, а давай перестанем все воровать и за год сделаем из Киева лялечку, настоящую европейскую столицу?!
Нет, не встретился и не предложил. И уже не предложит.
А почему?
А потому что сам к нему своих воришек пристроил и теперь тырят в два смычка, на два кодла, им теперь не до улучшений.
Хотя перед выборами и боксёра появилась и была замечена капелька совести, начал что-то реально делать, а не только обогащать свою банду. На долго ли?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:33
Libo написав: unicdima написав:
Киеву хватило ледяного дождя, два дня пешики как коровы на льду катались, тротуары никто не посыпал.
Зато Кличколутшиймэр. Эуропа.
А власть зелёных задротов на Киев не распространяется? Их компетенция в Киеве только отмазывать коррупционеров и бороться с Ситником и с НАБУ?
Киев выполняет функцию столицы государства. Все государственные институты в их руках. Если была бы клепка в голове, уже бы давно отпердолили боксёра и заставили делать всё так, как того требует статус европейской столицы. Но там клепка пока не просматривается. Там по-прежнему плоский 95-й квартал.
Зеленый хоть раз встретился под камеры с боксёром и предложил, Виталя, а давай перестанем все воровать и за год сделаем из Киева лялечку, настоящую европейскую столицу?!
Нет, не встретился и не предложил. И уже не предложит.
А почему?
А потому что сам к нему своих воришек пристроил и теперь тырят в два смычка, на два кодла, им теперь не до улучшений.
Хотя перед выборами и боксёра появилась и была замечена капелька совести, начал что-то реально делать, а не только обогащать свою банду. На долго ли?
так я не поняв, Президент заважав меру лід піском посипати Андріївський?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:52
Есть предложение к критикам Кличко: давайте уже все вместе (я с вами) признаем, что боксер - лучшайший мэр в истории Киева, чтобы через день не выслушивать, как много при нем было вытоптано тропинок и высажено кустов. Гуд?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:38
unicdima написав:
[
Потому что в Европе количество длбйобов несущихся по 100км в час с разрешёнкой в 50 нет. И стихийной парковки нет, когда с немцеммв прошлом году катались по Киеву он был в шоке именно от парковки. Но смотрю вам эти пешеходные переходы, полицейские, островки безопасности,резиновые столбики как кость в горле.
Я вижу до вас не доходит то, что я написал, а раз вы так рьяно защищаете ворье то могу сделать только один вывод, что вы из такого же ворья. Дороги убитые но будем везде лепить полицейских, парковок нет но будем везде ставить стовпчики.
Остривци безпеки то вообще пестня, на Сичових влепили такой возле Бехтеревского, теперь на Бехтеревский ни заехать со стороны Лукьяновки ни выехать в сторону центра, жители должны по пробкам делать крюк в несколько км.[/quote]
Вы уже в прошлый раз достаточно написали, только без аргументов.
Если до вас не доходит то, что написал я, что это делается для безопасности пешеходов, которых вы, судя по всему, ненавидите, ТК вам приходится снижать скорость и, о боже, делать крюк в 2км, притормаживать на полицейских, прижиматься в полосе, чтоб не оторвать колеса на островке безопасност, не парковать машину где попало из за столбиков, то делаю вывод, что вы либо таксон, либо курьер.
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