Шо сейчас начнется...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 січ, 2021 00:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ой...
Шо сейчас начнется...
Додано: Пон 11 січ, 2021 00:57
Может просто вильнолюдь. А все эти столбики, лежачие полицейские и островки посреди дороги - они ж свободу ограничивают. Еще камеры. Но это уже Аваков.
Додано: Пон 11 січ, 2021 01:06
Согласно описанию в рейтинге, в Киеве дешевая еда и жилье, а также доступность для путешествий в Европу.
в Анталію, шолє?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 11 січ, 2021 01:12
Эх, Максим-Максим... А прочитать оригинал.. Ну хотя бы первые 2 абзаца.. Или это выше тебя?
Рейтинг IT-фрилансеров, и отображает он не города, куда едут, а города, где работают. Откуда в Киеве берутся такие "digital nomads" - очевидно. Они здесь родились и выучились. Откуда они в Бали берутся - тоже очевидно. Они родились и выучились в других местах, а туда - переехали работать.
Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу
Додано: Пон 11 січ, 2021 01:30
Не сомневался, что свою ложку дегтя ты всегда найдешь (не найдешь, так добавишь). Только все равно как-то логику не прослеживаю: если людям норм в Киеве и они об этом сигнализируют - какая разница: родились они тут, приехали или вообще проездом?
Я не на тех экспатов, о которых ты думаешь, кстати, рассчитываю. У меня ЦА постоянная и сокращению не подлежит (пока Украина независимое государство со столицей в Киеве).
Додано: Пон 11 січ, 2021 01:45
А чем ты недоволен?
На каратин все стрались разъехаться по своим домам, где им комфортнее всего, где всё знакомо, где не одиноко, где родные и друзья, где есть к кому обратиться за помощью...
Я с удовольствием в Киеве отсидел. Или ты на моем месте дернул бы на карантин в Нагасаки? Тоже бы в Киев приехал. Чего тогда на Киев тюбик давишь?
Додано: Пон 11 січ, 2021 02:02
Так это уже в прошлых сообщениях стало понятно. Человек категорически против всех средств, которые хоть как то влияют на скорость передвижения авто. При этом количество наездов на пешеходов первое в Европе. А по автобеспределу мы давно обогнали восточного соседа
Кстати, друзья из РФ рапортуют, что в среднем за год каждый из них получает на 400-500 уе штрафов. Обычные автоюзеры, не зарабатывают с помощью авто.
Пока мы один анклав в Европе где можно запарковать по кустам, во втором ряду, проскочить на красный.
Интересно, Трибека во втором ряду на Кутузовском может постоять на аварийке.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|