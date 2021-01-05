RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6174617561766177

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 92
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ой... https://nashkiev.ua/novosti/kiev-popal- ... nt=novosti
Шо сейчас начнется...
airmax78
 
Повідомлень: 37266
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:57

  hume написав: Вы уже в прошлый раз достаточно написали, только без аргументов.

Если до вас не доходит то, что написал я, что это делается для безопасности пешеходов, которых вы, судя по всему, ненавидите, ТК вам приходится снижать скорость и, о боже, делать крюк в 2км, притормаживать на полицейских, прижиматься в полосе, чтоб не оторвать колеса на островке безопасност, не парковать машину где попало из за столбиков, то делаю вывод, что вы либо таксон, либо курьер.

Может просто вильнолюдь. А все эти столбики, лежачие полицейские и островки посреди дороги - они ж свободу ограничивают. Еще камеры. Но это уже Аваков.
airmax78
 
Повідомлень: 37266
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:06

  airmax78 написав:Ой... https://nashkiev.ua/novosti/kiev-popal- ... nt=novosti
Шо сейчас начнется...


Согласно описанию в рейтинге, в Киеве дешевая еда и жилье, а также доступность для путешествий в Европу.


в Анталію, шолє?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23006
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1722 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:12

  airmax78 написав:Ой... https://nashkiev.ua/novosti/kiev-popal- ... nt=novosti
Шо сейчас начнется...


Эх, Максим-Максим... А прочитать оригинал.. Ну хотя бы первые 2 абзаца.. Или это выше тебя?

Рейтинг IT-фрилансеров, и отображает он не города, куда едут, а города, где работают. Откуда в Киеве берутся такие "digital nomads" - очевидно. Они здесь родились и выучились. Откуда они в Бали берутся - тоже очевидно. Они родились и выучились в других местах, а туда - переехали работать.

Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу

https://bigseventravel.com/best-places-remote-working/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9025
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1745 раз.
Подякували: 3923 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ой... https://nashkiev.ua/novosti/kiev-popal- ... nt=novosti
Шо сейчас начнется...


Эх, Максим-Максим... А прочитать оригинал.. Ну хотя бы первые 2 абзаца.. Или это выше тебя?

Рейтинг IT-фрилансеров, и отображает он не города, куда едут, а города, где работают. Откуда в Киеве берутся такие "digital nomads" - очевидно. Они здесь родились и выучились. Откуда они в Бали берутся - тоже очевидно. Они родились и выучились в других местах, а туда - переехали работать.

Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу

https://bigseventravel.com/best-places-remote-working/

Не сомневался, что свою ложку дегтя ты всегда найдешь (не найдешь, так добавишь). Только все равно как-то логику не прослеживаю: если людям норм в Киеве и они об этом сигнализируют - какая разница: родились они тут, приехали или вообще проездом?
Я не на тех экспатов, о которых ты думаешь, кстати, рассчитываю. У меня ЦА постоянная и сокращению не подлежит (пока Украина независимое государство со столицей в Киеве).
airmax78
 
Повідомлень: 37266
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:45

  zРадио написав:Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу



А чем ты недоволен? :shock:
На каратин все стрались разъехаться по своим домам, где им комфортнее всего, где всё знакомо, где не одиноко, где родные и друзья, где есть к кому обратиться за помощью...
Я с удовольствием в Киеве отсидел. Или ты на моем месте дернул бы на карантин в Нагасаки? Тоже бы в Киев приехал. Чего тогда на Киев тюбик давишь? :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9210
З нами з: 14.11.11
Подякував: 367 раз.
Подякували: 4150 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 02:02

  airmax78 написав:
  hume написав: Вы уже в прошлый раз достаточно написали, только без аргументов.

Если до вас не доходит то, что написал я, что это делается для безопасности пешеходов, которых вы, судя по всему, ненавидите, ТК вам приходится снижать скорость и, о боже, делать крюк в 2км, притормаживать на полицейских, прижиматься в полосе, чтоб не оторвать колеса на островке безопасност, не парковать машину где попало из за столбиков, то делаю вывод, что вы либо таксон, либо курьер.

Может просто вильнолюдь. А все эти столбики, лежачие полицейские и островки посреди дороги - они ж свободу ограничивают. Еще камеры. Но это уже Аваков.

Так это уже в прошлых сообщениях стало понятно. Человек категорически против всех средств, которые хоть как то влияют на скорость передвижения авто. При этом количество наездов на пешеходов первое в Европе. А по автобеспределу мы давно обогнали восточного соседа

Кстати, друзья из РФ рапортуют, что в среднем за год каждый из них получает на 400-500 уе штрафов. Обычные автоюзеры, не зарабатывают с помощью авто.

Пока мы один анклав в Европе где можно запарковать по кустам, во втором ряду, проскочить на красный.
Интересно, Трибека во втором ряду на Кутузовском может постоять на аварийке.
hume
 
Повідомлень: 7104
З нами з: 27.12.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6174617561766177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1968, 1969, 1970
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19693 3335509
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 січ, 2021 14:10
Trast
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234414
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.