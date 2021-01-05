Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав: Вы уже в прошлый раз достаточно написали, только без аргументов.
Если до вас не доходит то, что написал я, что это делается для безопасности пешеходов, которых вы, судя по всему, ненавидите, ТК вам приходится снижать скорость и, о боже, делать крюк в 2км, притормаживать на полицейских, прижиматься в полосе, чтоб не оторвать колеса на островке безопасност, не парковать машину где попало из за столбиков, то делаю вывод, что вы либо таксон, либо курьер.
Может просто вильнолюдь. А все эти столбики, лежачие полицейские и островки посреди дороги - они ж свободу ограничивают. Еще камеры. Но это уже Аваков.
Эх, Максим-Максим... А прочитать оригинал.. Ну хотя бы первые 2 абзаца.. Или это выше тебя?
Рейтинг IT-фрилансеров, и отображает он не города, куда едут, а города, где работают. Откуда в Киеве берутся такие "digital nomads" - очевидно. Они здесь родились и выучились. Откуда они в Бали берутся - тоже очевидно. Они родились и выучились в других местах, а туда - переехали работать.
Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу
Эх, Максим-Максим... А прочитать оригинал.. Ну хотя бы первые 2 абзаца.. Или это выше тебя?
Рейтинг IT-фрилансеров, и отображает он не города, куда едут, а города, где работают. Откуда в Киеве берутся такие "digital nomads" - очевидно. Они здесь родились и выучились. Откуда они в Бали берутся - тоже очевидно. Они родились и выучились в других местах, а туда - переехали работать.
Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу
Не сомневался, что свою ложку дегтя ты всегда найдешь (не найдешь, так добавишь). Только все равно как-то логику не прослеживаю: если людям норм в Киеве и они об этом сигнализируют - какая разница: родились они тут, приехали или вообще проездом? Я не на тех экспатов, о которых ты думаешь, кстати, рассчитываю. У меня ЦА постоянная и сокращению не подлежит (пока Украина независимое государство со столицей в Киеве).
zРадио написав:Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу
А чем ты недоволен? На каратин все стрались разъехаться по своим домам, где им комфортнее всего, где всё знакомо, где не одиноко, где родные и друзья, где есть к кому обратиться за помощью... Я с удовольствием в Киеве отсидел. Или ты на моем месте дернул бы на карантин в Нагасаки? Тоже бы в Киев приехал. Чего тогда на Киев тюбик давишь?
hume написав: Вы уже в прошлый раз достаточно написали, только без аргументов.
Если до вас не доходит то, что написал я, что это делается для безопасности пешеходов, которых вы, судя по всему, ненавидите, ТК вам приходится снижать скорость и, о боже, делать крюк в 2км, притормаживать на полицейских, прижиматься в полосе, чтоб не оторвать колеса на островке безопасност, не парковать машину где попало из за столбиков, то делаю вывод, что вы либо таксон, либо курьер.
Может просто вильнолюдь. А все эти столбики, лежачие полицейские и островки посреди дороги - они ж свободу ограничивают. Еще камеры. Но это уже Аваков.
Так это уже в прошлых сообщениях стало понятно. Человек категорически против всех средств, которые хоть как то влияют на скорость передвижения авто. При этом количество наездов на пешеходов первое в Европе. А по автобеспределу мы давно обогнали восточного соседа
Кстати, друзья из РФ рапортуют, что в среднем за год каждый из них получает на 400-500 уе штрафов. Обычные автоюзеры, не зарабатывают с помощью авто.
Пока мы один анклав в Европе где можно запарковать по кустам, во втором ряду, проскочить на красный. Интересно, Трибека во втором ряду на Кутузовском может постоять на аварийке.
airmax78 написав:Не сомневался, что свою ложку дегтя ты всегда найдешь (не найдешь, так добавишь). Только все равно как-то логику не прослеживаю: если людям норм в Киеве и они об этом сигнализируют - какая разница: родились они тут, приехали или вообще проездом?
Это не ложка дегся в меде, а толика реальности в воображариуме растишек. Смысл замечания очевиден - спрос имеет локальную, а не миграционную природу, что в условиях депопуляции определяет единственный возможный тренд - нисходящий
airmax78 написав:Я не на тех экспатов, о которых ты думаешь, кстати, рассчитываю. У меня ЦА постоянная и сокращению не подлежит (пока Украина независимое государство со столицей в Киеве).
Эти тоже мельчают - доля неприкосновенных (потому что в пользу "иностранных партнеров") денег в бюджете растет из месяца в месяц, из года в год...