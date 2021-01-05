Додано: Пон 11 січ, 2021 01:12

Эх, Максим-Максим... А прочитать оригинал.. Ну хотя бы первые 2 абзаца.. Или это выше тебя?Рейтинг IT-фрилансеров, и отображает он не города, куда едут, а города, где работают. Откуда в Киеве берутся такие "digital nomads" - очевидно. Они здесь родились и выучились. Откуда они в Бали берутся - тоже очевидно. Они родились и выучились в других местах, а туда - переехали работать.Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу