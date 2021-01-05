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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6175617661776178

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 92
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:48

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ой... https://nashkiev.ua/novosti/kiev-popal- ... nt=novosti
Шо сейчас начнется...


Эх, Максим-Максим... А прочитать оригинал.. Ну хотя бы первые 2 абзаца.. Или это выше тебя?

Рейтинг IT-фрилансеров, и отображает он не города, куда едут, а города, где работают. Откуда в Киеве берутся такие "digital nomads" - очевидно. Они здесь родились и выучились. Откуда они в Бали берутся - тоже очевидно. Они родились и выучились в других местах, а туда - переехали работать.

Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу

https://bigseventravel.com/best-places-remote-working/

Не сомневался, что свою ложку дегтя ты всегда найдешь (не найдешь, так добавишь). Только все равно как-то логику не прослеживаю: если людям норм в Киеве и они об этом сигнализируют - какая разница: родились они тут, приехали или вообще проездом?
Я не на тех экспатов, о которых ты думаешь, кстати, рассчитываю. У меня ЦА постоянная и сокращению не подлежит (пока Украина независимое государство со столицей в Киеве).

А чьо коли вже НЄ? Тоді куди? В Маскву?
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:49

  airmax78 написав:Ой... https://nashkiev.ua/novosti/kiev-popal- ... nt=novosti
Шо сейчас начнется...

Ой, макс, тебе авном забризкало ))) ти ж його, авно, на вєнтілятор кинув )))
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:00

  airmax78 написав:Ой... https://nashkiev.ua/novosti/kiev-popal- ... nt=novosti
Шо сейчас начнется...

В первоисточнике https://bigseventravel.com/best-places-remote-working/ пишут что город-дешевка - аренда студии в центре 500 уе, завтрак 5 уе. Для меня лично Киев очень дорогой город - поэтому не годится для ремоута.
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  #<1 ... 6175617661776178
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