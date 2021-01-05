Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эх, Максим-Максим... А прочитать оригинал.. Ну хотя бы первые 2 абзаца.. Или это выше тебя?
Рейтинг IT-фрилансеров, и отображает он не города, куда едут, а города, где работают. Откуда в Киеве берутся такие "digital nomads" - очевидно. Они здесь родились и выучились. Откуда они в Бали берутся - тоже очевидно. Они родились и выучились в других местах, а туда - переехали работать.
Но ты так увлечен ремонтом прелести в мечтах пихнуть ее какому-нибудь экспату, (половина которых в 2020-м покинула Киев), что даже не смог понять, что за Киев голосуют местные заробитчане, которым всего лишь чуть больше с ремеслом повезло, чем тем, которым нужно выезжать в Польшу
Не сомневался, что свою ложку дегтя ты всегда найдешь (не найдешь, так добавишь). Только все равно как-то логику не прослеживаю: если людям норм в Киеве и они об этом сигнализируют - какая разница: родились они тут, приехали или вообще проездом? Я не на тех экспатов, о которых ты думаешь, кстати, рассчитываю. У меня ЦА постоянная и сокращению не подлежит (пока Украина независимое государство со столицей в Киеве).