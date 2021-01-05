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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6176617761786179

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:41

flyman
флай, а че больше всего от успехов кличка подгорает у понаехов и жителей ипеней типа тебя?
когда ты и тебе подобные набрасывают говнеца какой дескать киев плохой и некомфортный для проживания это к теме ветке отношения имеет, но когда пишут шото хорошее вас начинает корчить как чертей от ладана
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:45

  kingkongovets написав:flyman
флай, а че больше всего от успехов кличка подгорает у понаехов и жителей ипеней типа тебя?
когда ты и тебе подобные набрасывают говнеца какой дескать киев плохой и некомфортный для проживания это к теме ветке отношения имеет, но когда пишут шото хорошее вас начинает корчить как чертей от ладана

лічно мене не влаштовує те як працює ШРТ, в том числі міська недоелектричка, а також де метро від Жулян на Троєщину, я що, зря інвестував в кавалірку на Жулянах?
я єму вєріл, як родному ПАПі.

но це не заважає Віталі бути лутчшиммером, ти і аірмакс переконали, согласєн на 100%
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54

  flyman написав:лічно мене не влаштовує те як працює ШРТ, в том числі міська недоелектричка, а також де метро від Жулян на Троєщину, я що, зря інвестував в кавалірку на Жулянах?


а когда покупал - влаштовувала?)
лохов всегда ловят на жадность, хотя все они сначала ощущают себя на голову умнее остальных и дают гениальнейшие советы и поучения)
не ссы, у тебя вон велик десна есть - батончик захомячил и вперед на киев :mrgreen:
хотя шо тебе в киеве делать? ты все равно не работаешь, фонды свои из банка в банк перекидывать раз в год?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:07

  kingkongovets написав:
  flyman написав:лічно мене не влаштовує те як працює ШРТ, в том числі міська недоелектричка, а також де метро від Жулян на Троєщину, я що, зря інвестував в кавалірку на Жулянах?


а когда покупал - влаштовувала?)
лохов всегда ловят на жадность, хотя все они сначала ощущают себя на голову умнее остальных и дают гениальнейшие советы и поучения)
не ссы, у тебя вон велик десна есть - батончик захомячил и вперед на киев :mrgreen:
хотя шо тебе в киеве делать? ты все равно не работаешь, фонды свои из банка в банк перекидывать раз в год?


мене би влаштовував нормальний громадський транспорт, як у Щецині, де в міську мережу включені передмістя, з єдиним проїзним квитком на всі види транспорту, включаючи електричку

а не та пародія на ГТ, яка досі існує в Києві

чи ти бачиш альтернативу розвитку ГТ: парки, шкляні мости, ілюмінації на Новий Рік та інші "буси та люстерка для аборигенів"?

а да, тре заліпити свічками на 25+ поверхів Сермилю і район м.Арсенальної та жити в центрі і вєліком куячити в парк подихати воздухом

з.і.
про Жуляни і метро на Трою шутка, ближче до м.Теремки (може дочекаюся ст. Крейсера Аврори)
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flyman
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  #<1 ... 6176617761786179
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