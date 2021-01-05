RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61766177617861796180>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54

  flyman написав:лічно мене не влаштовує те як працює ШРТ, в том числі міська недоелектричка, а також де метро від Жулян на Троєщину, я що, зря інвестував в кавалірку на Жулянах?


а когда покупал - влаштовувала?)
лохов всегда ловят на жадность, хотя все они сначала ощущают себя на голову умнее остальных и дают гениальнейшие советы и поучения)
не ссы, у тебя вон велик десна есть - батончик захомячил и вперед на киев :mrgreen:
хотя шо тебе в киеве делать? ты все равно не работаешь, фонды свои из банка в банк перекидывать раз в год?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8207
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:07

  kingkongovets написав:
  flyman написав:лічно мене не влаштовує те як працює ШРТ, в том числі міська недоелектричка, а також де метро від Жулян на Троєщину, я що, зря інвестував в кавалірку на Жулянах?


а когда покупал - влаштовувала?)
лохов всегда ловят на жадность, хотя все они сначала ощущают себя на голову умнее остальных и дают гениальнейшие советы и поучения)
не ссы, у тебя вон велик десна есть - батончик захомячил и вперед на киев :mrgreen:
хотя шо тебе в киеве делать? ты все равно не работаешь, фонды свои из банка в банк перекидывать раз в год?


мене би влаштовував нормальний громадський транспорт, як у Щецині, де в міську мережу включені передмістя, з єдиним проїзним квитком на всі види транспорту, включаючи електричку

а не та пародія на ГТ, яка досі існує в Києві

чи ти бачиш альтернативу розвитку ГТ: парки, шкляні мости, ілюмінації на Новий Рік та інші "буси та люстерка для аборигенів"?

а да, тре заліпити свічками на 25+ поверхів Сермилю і район м.Арсенальної та жити в центрі і вєліком куячити в парк подихати воздухом

з.і.
про Жуляни і метро на Трою шутка, ближче до м.Теремки (може дочекаюся ст. Крейсера Аврори)

з.з.і.
по розвитку ГТ Київ відстає більше як на 20 років від Мюнхена (думаю, від інших європейських столиць з якими намагаються порівняти растішки ціни КРЖН)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23020
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1723 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:32

  kingkongovets написав:еще один "парк с нуля" будет создан на оболонском острове
#кличкопилит
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kpower/ka ... JFFd_mz6WA

Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.
airmax78
 
Повідомлень: 37278
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:38

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:еще один "парк с нуля" будет создан на оболонском острове
#кличкопилит
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kpower/ka ... JFFd_mz6WA

Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.

На Валах буде метро, почекай трохи.
Про Рибальскай забув, канали, гондоли, жаби і комарі...і стукіт коліс товарняків
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23020
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1723 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:39

  flyman написав:по розвитку ГТ Київ відстає більше як на 20 років від Мюнхена (думаю, від інших європейських столиць з якими намагаються порівняти растішки ціни КРЖН)

Тю....Мюнік...

Тут Ріяд Київ по інфрі удєлуєт ((( а там ніяк 1500 тому міста не було...
change_pm
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:40

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:еще один "парк с нуля" будет создан на оболонском острове
#кличкопилит
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kpower/ka ... JFFd_mz6WA

Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.

На Валах буде метро, почекай трохи.
Про Рибальскай забув, канали, гондоли, жаби і комарі...і стукіт коліс товарняків

ОЛМ = Обольнь лайф меттерз! Все для Оболоні! Все!
change_pm
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:42

flyman

1) погугли сколько было куплено за время каденции кличка единиц подвижного состава для от и сравни сколько было их куплено за время с каденций предыдущих мэров
2) прежде чем разевать варежку о недостатках киевского от напиши сначала сколько лично ты платишь налогов в киевский бюджет и платишь ли их вообще

свободен
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8207
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:42

  change_pm написав:
  flyman написав:по розвитку ГТ Київ відстає більше як на 20 років від Мюнхена (думаю, від інших європейських столиць з якими намагаються порівняти растішки ціни КРЖН)

Тю....Мюнік...

Тут Ріяд Київ по інфрі удєлуєт ((( а там ніяк 1500 тому міста не було...

Щоб далеко не ходити:
Мінск дєлає на раз два.
Варшава, Берлін...
Про Істамбул не скажу, був прольотом.

Я от все ще не визначився, "орендарі оплатять все" мені в Анталії, Ліссабоні чи ще де, але 99% не в Києві з парками від Вєталя.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 січ, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23020
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1723 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:43

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:еще один "парк с нуля" будет создан на оболонском острове
#кличкопилит
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kpower/ka ... JFFd_mz6WA

Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.


так самое смешное шо жители оболоньки костьми ложатся против этого строительства точно так же как и жители русановки против канатки
дбл бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8207
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:44

  kingkongovets написав:flyman

1) погугли сколько было куплено за время каденции кличка единиц подвижного состава для от и сравни сколько было их куплено за время с каденций предыдущих мэров
2) прежде чем разевать варежку о недостатках киевского от напиши сначала сколько лично ты платишь налогов в киевский бюджет и платишь ли их вообще

свободен
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1825
З нами з: 07.08.17
Подякував: 849 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61766177617861796180>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1968, 1969, 1970
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19694 3335974
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 10:19
vossmy
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234432
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.