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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54
flyman написав:
лічно мене не влаштовує те як працює ШРТ, в том числі міська недоелектричка, а також де метро від Жулян на Троєщину, я що, зря інвестував в кавалірку на Жулянах?
а когда покупал - влаштовувала?)
лохов всегда ловят на жадность, хотя все они сначала ощущают себя на голову умнее остальных и дают гениальнейшие советы и поучения)
не ссы, у тебя вон велик десна есть - батончик захомячил и вперед на киев
хотя шо тебе в киеве делать? ты все равно не работаешь, фонды свои из банка в банк перекидывать раз в год?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:07
kingkongovets написав: flyman написав:
лічно мене не влаштовує те як працює ШРТ, в том числі міська недоелектричка, а також де метро від Жулян на Троєщину, я що, зря інвестував в кавалірку на Жулянах?
а когда покупал - влаштовувала?)
лохов всегда ловят на жадность, хотя все они сначала ощущают себя на голову умнее остальных и дают гениальнейшие советы и поучения)
не ссы, у тебя вон велик десна есть - батончик захомячил и вперед на киев
хотя шо тебе в киеве делать? ты все равно не работаешь, фонды свои из банка в банк перекидывать раз в год?
мене би влаштовував нормальний громадський транспорт, як у Щецині, де в міську мережу включені передмістя, з єдиним проїзним квитком на всі види транспорту, включаючи електричку
а не та пародія на ГТ, яка досі існує в Києві
чи ти бачиш альтернативу розвитку ГТ: парки, шкляні мости, ілюмінації на Новий Рік та інші "буси та люстерка для аборигенів"?
а да, тре заліпити свічками на 25+ поверхів Сермилю і район м.Арсенальної та жити в центрі і вєліком куячити в парк подихати воздухом
з.і.
про Жуляни і метро на Трою шутка, ближче до м.Теремки (може дочекаюся ст. Крейсера Аврори)
з.з.і.
по розвитку ГТ Київ відстає більше як на 20 років від Мюнхена (думаю, від інших європейських столиць з якими намагаються порівняти растішки ціни КРЖН)
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:32
Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:38
airmax78 написав:
Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.
На Валах буде метро, почекай трохи.
Про Рибальскай забув, канали, гондоли, жаби і комарі...і стукіт коліс товарняків
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:39
flyman написав:
по розвитку ГТ Київ відстає більше як на 20 років від Мюнхена
(думаю, від інших європейських столиць з якими намагаються порівняти растішки ціни КРЖН)
Тю....Мюнік...
Тут Ріяд Київ по інфрі удєлуєт ((( а там ніяк 1500 тому міста не було...
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:40
flyman написав: airmax78 написав:
Как-то уж слишком жирно для Оболони
. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.
На Валах буде метро, почекай трохи.
Про Рибальскай забув, канали, гондоли, жаби і комарі...і стукіт коліс товарняків
ОЛМ = Обольнь лайф меттерз! Все для Оболоні! Все!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:42
flyman
1) погугли сколько было куплено за время каденции кличка единиц подвижного состава для от и сравни сколько было их куплено за время с каденций предыдущих мэров
2) прежде чем разевать варежку о недостатках киевского от напиши сначала сколько лично ты платишь налогов в киевский бюджет и платишь ли их вообще
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:42
change_pm написав: flyman написав:
по розвитку ГТ Київ відстає більше як на 20 років від Мюнхена
(думаю, від інших європейських столиць з якими намагаються порівняти растішки ціни КРЖН)
Тю....Мюнік...
Тут Ріяд Київ по інфрі удєлуєт ((( а там ніяк 1500 тому міста не було...
Щоб далеко не ходити:
Мінск дєлає на раз два.
Варшава, Берлін...
Про Істамбул не скажу, був прольотом.
Я от все ще не визначився, "орендарі оплатять все" мені в Анталії, Ліссабоні чи ще де, але 99% не в Києві з парками від Вєталя.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 11 січ, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:43
airmax78 написав:
Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.
так самое смешное шо жители оболоньки костьми ложатся против этого строительства точно так же как и жители русановки против канатки
дбл бл
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:44
kingkongovets написав:flyman
1) погугли сколько было куплено за время каденции кличка единиц подвижного состава для от и сравни сколько было их куплено за время с каденций предыдущих мэров
2) прежде чем разевать варежку о недостатках киевского от напиши сначала сколько лично ты платишь налогов в киевский бюджет и платишь ли их вообще
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