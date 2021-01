Додано: Пон 11 січ, 2021 12:02

flyman написав:

як там з якістю повітря?

смог покращується? як там з якістю повітря?смог покращується?



как только в городе устанавливается безветренная погода и в связи с температурной инверсией накапливается смог, появляются подобные посты и жадные одноклеточные, купившие по дешевке квартиры на похе начинают катать истерики, но когда появляются такие сообщения все почему то молчат

а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней, жители которых работают в киеве и не мыслят своей жизни без авто - это азы урбанистики

