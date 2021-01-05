Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.
На Валах буде метро, почекай трохи. Про Рибальскай забув, канали, гондоли, жаби і комарі...і стукіт коліс товарняків
На Рыбальском частный инвестор делает. И да, там будут каналы. Гондольеров не будет. Каякеры - будут.
1) погугли сколько было куплено за время каденции кличка единиц подвижного состава для от и сравни сколько было их куплено за время с каденций предыдущих мэров 2) прежде чем разевать варежку о недостатках киевского от напиши сначала сколько лично ты платишь налогов в киевский бюджет и платишь ли их вообще
flyman написав: як там з якістю повітря? смог покращується?
как только в городе устанавливается безветренная погода и в связи с температурной инверсией накапливается смог, появляются подобные посты и жадные одноклеточные, купившие по дешевке квартиры на похе начинают катать истерики, но когда появляются такие сообщения все почему то молчат https://kiev.segodnya.ua/kiev/kpower/ka ... JFFd_mz6WA
а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней, жители которых работают в киеве и не мыслят своей жизни без авто - это азы урбанистики
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:.. а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней..
справедливости ради, при достаточном развитии пригородных электричек и сети метро проблема половинится. также вторая серия авто Окружной давно напрашивается. я не имею отношения к градостроительству, но создается четкое впечатление, что пригород (да и город) застраивается хаотично. лет 6 назад ехал в Минске с одним местным по широченному проспекту - 8 полос, почти пустому. Спросил, для кого строили? Он махнул головой - видишь, мол, несколько микрорайонов одновременно возводят. Там практически нет пробок и практически всюду хорошее дорожное покрытие. Платные автобаны оплачивают только грузовики и иностранцы - и нет никакого срача. Ну и таки да - в Беларуси нет ни своего газа, ни нефти и прохладнее, чем у нас.
главная ценность всех этих ирпеней с бучами - близость к киеву, если бы киева рядом не было грош бы всем им была цена и пох на всю эту экологию, набережные и парки мат и шах(с)
Как лес в Ирпене четко растет: прямо по границе ЖК. Настоящая гармония ЖК с природой. Я бы все ЖК в Ирпене начинал с приставки ЭКО- и Лесной. Или называл именами лесов, на месте которых строятся ЖК. Или хотя бы так: ЖК "320 сосен".
kingkongovets написав:.. а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней..
справедливости ради, при достаточном развитии пригородных электричек и сети метро проблема половинится. также вторая серия авто Окружной давно напрашивается. я не имею отношения к градостроительству, но создается четкое впечатление, что пригород (да и город) застраивается хаотично. лет 6 назад ехал в Минске с одним местным по широченному проспекту - 8 полос, почти пустому. Спросил, для кого строили? Он махнул головой - видишь, мол, несколько микрорайонов одновременно возводят. Там практически нет пробок и практически всюду хорошее дорожное покрытие. Платные автобаны оплачивают только грузовики и иностранцы - и нет никакого срача. Ну и таки да - в Беларуси нет ни своего газа, ни нефти и прохладнее, чем у нас.
так никто не спорит шо хаотично, только все в этом почему то клянут одного кличка, забывая при этом шо все участки проданы давным давно и массу раз уже были перепроданы и что киев не днепр или харьков и императоров как там здесь нет и сюда лезут застройщики с деньгами со всей страны и власть мэра, вынужденного лавировать между олигархами и его свобода маневра сильно ограничены но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:.. но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д.
kingkongovets написав:так никто не спорит шо хаотично, только все в этом почему то клянут одного кличка, забывая при этом шо все участки проданы давным давно и массу раз уже были перепроданы и что киев не днепр или харьков и императоров как там здесь нет и сюда лезут застройщики с деньгами со всей страны и власть мэра, вынужденного лавировать между олигархами и его свобода маневра сильно ограничены но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
Уже признали, что торчок - хороший, просто у него команды нет. А нарит рассчитывал, что команду ему Беня даст, из своих. И они начнут на благо страны работать. Ошиблись. С кем не бывает. Кто ж мог предположить, что Бенины ребята будут продолжать работать на Беню? Но все, долярчики в политику больше ни ногой. До следующих выборов.