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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6177617861796180>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:47

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:еще один "парк с нуля" будет создан на оболонском острове
#кличкопилит
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kpower/ka ... JFFd_mz6WA

Как-то уж слишком жирно для Оболони. В центре куча мест, требующих срочного вмешательства: бульвар на Верхнем/Нижнем Валу, например. Бульвар Тараса Шевченко тоже ветшает, в Ботсаду опять же, есть что делать.

На Валах буде метро, почекай трохи.
Про Рибальскай забув, канали, гондоли, жаби і комарі...і стукіт коліс товарняків

На Рыбальском частный инвестор делает. И да, там будут каналы. Гондольеров не будет. Каякеры - будут.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:50

  kingkongovets написав:flyman

1) погугли сколько было куплено за время каденции кличка единиц подвижного состава для от и сравни сколько было их куплено за время с каденций предыдущих мэров
2) прежде чем разевать варежку о недостатках киевского от напиши сначала сколько лично ты платишь налогов в киевский бюджет и платишь ли их вообще

свободен


https://kyivnews.24tv.ua/ru/probki_v_kieve_priznali_odnimi_iz_krupnejshih_v_mire_n1207878

https://kyiv.tsn.ua/ru/kiev-na-tretem-meste-v-evrope-s-samymi-bolshimi-probkami-voditeli-rasskazali-kak-udaetsya-ezdit-paralizovannym-gorodom-1483803.html

як там з якістю повітря?
смог покращується?
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:02

  flyman написав:
як там з якістю повітря?
смог покращується?


как только в городе устанавливается безветренная погода и в связи с температурной инверсией накапливается смог, появляются подобные посты и жадные одноклеточные, купившие по дешевке квартиры на похе начинают катать истерики, но когда появляются такие сообщения все почему то молчат
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kpower/ka ... JFFd_mz6WA

а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней, жители которых работают в киеве и не мыслят своей жизни без авто - это азы урбанистики
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:07

прелести "недооцененного" ирпеня - зацените расстояние между домами
https://www.youtube.com/watch?v=aCRxAcxLtbk

"легендарная" ирпенская набережная - красота неописуемая
https://www.youtube.com/watch?v=8cml1Ho8sh4&t=284s

главная ценность всех этих ирпеней с бучами - близость к киеву, если бы киева рядом не было грош бы всем им была цена и пох на всю эту экологию, набережные и парки
мат и шах(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:09

kingkongovets В Киеве таки смрадно жить https://aqicn.org/station/ukraine/kyiv/ ... -street/ru
Кроме Пущи))
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:16

  kingkongovets написав:..
а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней..

справедливости ради, при достаточном развитии пригородных электричек и сети метро проблема половинится.
также вторая серия авто Окружной давно напрашивается.
я не имею отношения к градостроительству, но создается четкое впечатление, что пригород (да и город) застраивается хаотично.
лет 6 назад ехал в Минске с одним местным по широченному проспекту - 8 полос, почти пустому. Спросил, для кого строили? Он махнул головой - видишь, мол, несколько микрорайонов одновременно возводят.
Там практически нет пробок и практически всюду хорошее дорожное покрытие. Платные автобаны оплачивают только грузовики и иностранцы - и нет никакого срача.
Ну и таки да - в Беларуси нет ни своего газа, ни нефти и прохладнее, чем у нас.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:24

  kingkongovets написав:прелести "недооцененного" ирпеня - зацените расстояние между домами
https://www.youtube.com/watch?v=aCRxAcxLtbk

"легендарная" ирпенская набережная - красота неописуемая
https://www.youtube.com/watch?v=8cml1Ho8sh4&t=284s

главная ценность всех этих ирпеней с бучами - близость к киеву, если бы киева рядом не было грош бы всем им была цена и пох на всю эту экологию, набережные и парки
мат и шах(с)

Как лес в Ирпене четко растет: прямо по границе ЖК. Настоящая гармония ЖК с природой. Я бы все ЖК в Ирпене начинал с приставки ЭКО- и Лесной. Или называл именами лесов, на месте которых строятся ЖК. Или хотя бы так: ЖК "320 сосен".
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:25

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней..

справедливости ради, при достаточном развитии пригородных электричек и сети метро проблема половинится.
также вторая серия авто Окружной давно напрашивается.
я не имею отношения к градостроительству, но создается четкое впечатление, что пригород (да и город) застраивается хаотично.
лет 6 назад ехал в Минске с одним местным по широченному проспекту - 8 полос, почти пустому. Спросил, для кого строили? Он махнул головой - видишь, мол, несколько микрорайонов одновременно возводят.
Там практически нет пробок и практически всюду хорошее дорожное покрытие. Платные автобаны оплачивают только грузовики и иностранцы - и нет никакого срача.
Ну и таки да - в Беларуси нет ни своего газа, ни нефти и прохладнее, чем у нас.


так никто не спорит шо хаотично, только все в этом почему то клянут одного кличка, забывая при этом шо все участки проданы давным давно и массу раз уже были перепроданы и что киев не днепр или харьков и императоров как там здесь нет и сюда лезут застройщики с деньгами со всей страны и власть мэра, вынужденного лавировать между олигархами и его свобода маневра сильно ограничены
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:32

  kingkongovets написав:..
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил

полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:35

  kingkongovets написав:так никто не спорит шо хаотично, только все в этом почему то клянут одного кличка, забывая при этом шо все участки проданы давным давно и массу раз уже были перепроданы и что киев не днепр или харьков и императоров как там здесь нет и сюда лезут застройщики с деньгами со всей страны и власть мэра, вынужденного лавировать между олигархами и его свобода маневра сильно ограничены
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил

Уже признали, что торчок - хороший, просто у него команды нет. А нарит рассчитывал, что команду ему Беня даст, из своих. И они начнут на благо страны работать. :oops: Ошиблись. С кем не бывает. Кто ж мог предположить, что Бенины ребята будут продолжать работать на Беню?
Но все, долярчики в политику больше ни ногой. До следующих выборов.
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