Додано: Пон 11 січ, 2021 12:25

sequence написав: kingkongovets написав: ..

а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней.. ..а пробки как раз следствие застройки всяких буч, вишневых, броваров и прочих заокружных ипеней..

справедливости ради, при достаточном развитии пригородных электричек и сети метро проблема половинится.

также вторая серия авто Окружной давно напрашивается.

я не имею отношения к градостроительству, но создается четкое впечатление, что пригород (да и город) застраивается хаотично.

лет 6 назад ехал в Минске с одним местным по широченному проспекту - 8 полос, почти пустому. Спросил, для кого строили? Он махнул головой - видишь, мол, несколько микрорайонов одновременно возводят.

Там практически нет пробок и практически всюду хорошее дорожное покрытие. Платные автобаны оплачивают только грузовики и иностранцы - и нет никакого срача.

Ну и таки да - в Беларуси нет ни своего газа, ни нефти и прохладнее, чем у нас. справедливости ради, при достаточном развитии пригородных электричек и сети метро проблема половинится.также вторая серия авто Окружной давно напрашивается.я не имею отношения к градостроительству, но создается четкое впечатление, что пригород (да и город) застраивается хаотично.лет 6 назад ехал в Минске с одним местным по широченному проспекту - 8 полос, почти пустому. Спросил, для кого строили? Он махнул головой - видишь, мол, несколько микрорайонов одновременно возводят.Там практически нет пробок и практически всюду хорошее дорожное покрытие. Платные автобаны оплачивают только грузовики и иностранцы - и нет никакого срача.Ну и таки да - в Беларуси нет ни своего газа, ни нефти и прохладнее, чем у нас.

так никто не спорит шо хаотично, только все в этом почему то клянут одного кличка, забывая при этом шо все участки проданы давным давно и массу раз уже были перепроданы и что киев не днепр или харьков и императоров как там здесь нет и сюда лезут застройщики с деньгами со всей страны и власть мэра, вынужденного лавировать между олигархами и его свобода маневра сильно ограниченыно все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил