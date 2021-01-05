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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:38
sequence написав: kingkongovets написав:
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но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д.
вопрос гораздо шире - наличие самого плана ничего не даст без действенного контроля его выполнения - у нас жесткость законов традиционно нивелируется необязательностью их выполнения и корень этого лежит именно в менталитете граждан
а нам упорно предлагают в качестве виновного во всех киевских негараздах именно мэра, который хоть и далеко не идеален, но тем не менее первый кто сдвинул дело в правильном направлении и мы можем снова с легкостью его потерять и снова получить какого нибудь "крепкого хозяйственника", а то и беспомощного клоуна - я вот о чем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:40
airmax78 написав: kingkongovets написав:
так никто не спорит шо хаотично, только все в этом почему то клянут одного кличка, забывая при этом шо все участки проданы давным давно и массу раз уже были перепроданы и что киев не днепр или харьков и императоров как там здесь нет и сюда лезут застройщики с деньгами со всей страны и власть мэра, вынужденного лавировать между олигархами и его свобода маневра сильно ограничены
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
Уже признали, что торчок - хороший, просто у него команды нет. А нарит рассчитывал, что команду ему Беня даст, из своих. И они начнут на благо страны работать.
Ошиблись. С кем не бывает. Кто ж мог предположить, что Бенины ребята будут продолжать работать на Беню?
Но все, долярчики в политику больше ни ногой. До следующих выборов.
коли ПА30, не кажучи про ПА36,6? В мене вже груша всохла на дачі.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:45
kingkongovets написав: sequence написав: kingkongovets написав:
..
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил
полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д.
вопрос гораздо шире - наличие самого плана ничего не даст без действенного контроля его выполнения - у нас жесткость законов традиционно нивелируется необязательностью их выполнения и корень этого лежит именно в менталитете граждан
а нам упорно предлагают в качестве виновного во всех киевских негараздах именно мэра, который хоть и далеко не идеален, но тем не менее первый кто сдвинул дело в правильном направлении и мы можем снова с легкостью его потерять и снова получить какого нибудь "крепкого хозяйственника", а то и беспомощного клоуна - я вот о чем
так хто спорить, що лутшиймер.
вопрос в другом, що в приоритеті мало би бути в лутшогомера: ГТ чи парки?
цінителі модних МОПів та комерційної нерухомості вважають що парки,
ніщеброди з пригорода - ГТ.
А лутшиймер робить те що лутше в нього виходить, так як даже с уставшим мостом слішком сложно. Всьо по феншую: роби то шо лутше виходить.
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flyman
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