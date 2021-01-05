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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6177617861796180

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 93
1. Зросли більш, як на 30%
28%
26
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
8%
7
7. Впали на 10 - 20%
8%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
27%
25
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:38

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил

полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д.


вопрос гораздо шире - наличие самого плана ничего не даст без действенного контроля его выполнения - у нас жесткость законов традиционно нивелируется необязательностью их выполнения и корень этого лежит именно в менталитете граждан
а нам упорно предлагают в качестве виновного во всех киевских негараздах именно мэра, который хоть и далеко не идеален, но тем не менее первый кто сдвинул дело в правильном направлении и мы можем снова с легкостью его потерять и снова получить какого нибудь "крепкого хозяйственника", а то и беспомощного клоуна - я вот о чем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:40

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:так никто не спорит шо хаотично, только все в этом почему то клянут одного кличка, забывая при этом шо все участки проданы давным давно и массу раз уже были перепроданы и что киев не днепр или харьков и императоров как там здесь нет и сюда лезут застройщики с деньгами со всей страны и власть мэра, вынужденного лавировать между олигархами и его свобода маневра сильно ограничены
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил

Уже признали, что торчок - хороший, просто у него команды нет. А нарит рассчитывал, что команду ему Беня даст, из своих. И они начнут на благо страны работать. :oops: Ошиблись. С кем не бывает. Кто ж мог предположить, что Бенины ребята будут продолжать работать на Беню?
Но все, долярчики в политику больше ни ногой. До следующих выборов.

коли ПА30, не кажучи про ПА36,6? В мене вже груша всохла на дачі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:45

  kingkongovets написав:
  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
но все очень любят критиковать абсолютно при этом не задумываясь шо и кого они могут в итоге получить взамен и пример гундосого торчка на посту преза никого походу не образумил

полагаю, что вопрос вообще не стоит в личностях. Нужен план развития столицы с областью - его нет, кто этим должен заниматься - неясно, источники финансирования непонятны и т.д.


вопрос гораздо шире - наличие самого плана ничего не даст без действенного контроля его выполнения - у нас жесткость законов традиционно нивелируется необязательностью их выполнения и корень этого лежит именно в менталитете граждан
а нам упорно предлагают в качестве виновного во всех киевских негараздах именно мэра, который хоть и далеко не идеален, но тем не менее первый кто сдвинул дело в правильном направлении и мы можем снова с легкостью его потерять и снова получить какого нибудь "крепкого хозяйственника", а то и беспомощного клоуна - я вот о чем

так хто спорить, що лутшиймер.

вопрос в другом, що в приоритеті мало би бути в лутшогомера: ГТ чи парки?
цінителі модних МОПів та комерційної нерухомості вважають що парки,
ніщеброди з пригорода - ГТ.

А лутшиймер робить те що лутше в нього виходить, так як даже с уставшим мостом слішком сложно. Всьо по феншую: роби то шо лутше виходить.
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flyman
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  #<1 ... 6177617861796180
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